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SHAKIRA NO RIO Onde assistir ao show de Shakira na TV e o que esperar da apresentação da loba Colombiana é a estrela do projeto Todo Mundo no Rio, que já teve Lady Gaga e Madonna

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É hoje! Neste sábado (2), depois de muita expectativa e ansiedade, Shakira fará o terceiro show do projeto Todo Mundo no Rio.

Depois de Madonna e Lady Gaga, agora é a vez de a colombiana encher de fãs as areias da Praia de Copacabana.

E a diva pop promete um show amplo e democrático: nas redes sociais, chegou a fazer enquetes para os fãs opinarem sobre as canções que querem ouvir. E ontem uma multidão se concentrou em frente ao Hotel Copacabana Palace na esperança de ter uma prévia do show, assistindo ao ensaio.

Antes da colombiana subir ao palco, os DJ’s Vintage Culture e Maz ficam responsáveis por preparar o clima. O after party fica por conta de Papatinho e Melody.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber para aproveitar o espetáculo.

Quando e onde será o show?

O megashow de Shakira acontece no próximo sábado, dia 2 de maio, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Como nas edições anteriores do Todo Mundo no Rio, o palco foi erguido em frente ao hotel Copacabana Palace.

A apresentação está prevista para começar entre 21h30 e 21h45.



É grátis?

Sim, a entrada será gratuita, seguindo o modelo dos grandes espetáculos realizados nos últimos anos em Copacabana. Mesmo nas áreas VIP, de patrocinadores, não haverá cobrança de ingressos, apenas convites.

Qual é a expectativa de público?

A organização estima que mais de 2 milhões de pessoas, entre moradores e turistas, podem lotar a Praia de Copacabana para dançar no ritmo de Shakira.

A cantora está otimista. Ela disse que “Copacabana promete ser o maior concerto da minha vida”. “A expectativa é de 2,5 milhões de pessoas, meu Deus, uma loucura, só de pensar nisso, é surreal”, celebrou.

Como será o palco?

Segundo os organizadores do show, a diva colombiana terá um palco de 1.500 metros quadrados contra os 812m² de Madonna e os 1.260 m² de Lady Gaga, última artista que pisou no palco do megaevento, no ano passado.

O palco conta ainda com uma passarela de 25 metros de comprimento, que aproxima a cantora do público, 500 metros quadrados de painéis de LED e 16 torres de som e vídeo distribuídas pela praia.

Na montagem, no domingo passado, um profissional morreu em serviço. Foi o serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, 28 anos. Ele teria sofrido um acidente sendo esmagado por parte de uma estrutura. Segundo a Polícia Militar, o funcionário chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

Onde assistir?

Quem não puder ir à praia poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo Multishow e também pelo Globoplay.

O que Shakira vai cantar?

A colombiana tende a apostar num repertório que contemple os grandes hits de sua carreira e também faixas mais recentes, como “Las mujeres ya no lloran”. Devem estar no setlist canções como “Whenever, whenever”, “Girl like me”, “Hips don’t lie”, “Poem to a horse”, “La tortura” e “Pies descalzos”.

Haverá surpresas?

A organização não confirmou se haverá convidados especiais. No entanto, fãs apostam em possíveis surpresas, como uma participação da cantora Anitta, que lançou recentemente uma música com Shakira, “Choka choka”, incluída no álbum “Equilibrium”.

Em suas redes sociais, Shakira afirmou que haverá surpresas no show e elogiou Anitta.

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