A- A+

CINEMA Onde assistir ao vivo à cerimônia do Oscar, online ou pela TV; cerimônia é neste domingo (2) Transmissão, em alguns locais, começa às 19h30

O Oscar 2025 divulga sua lista de vencedores neste domingo, 2. É possível assistir ao vivo à cerimônia online ou pela televisão, pelo streaming Max, canal pago TNT e Rede Globo na TV aberta (exceto para o Rio de Janeiro, por causa do carnaval).

Os brasileiros têm especial interesse na premiação neste ano, já que Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, disputa três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Confira abaixo onde vai passar o Oscar e os horários - algumas transmissões começam antes com a cobertura do ‘tapete vermelho’. A premiação tem início previsto para as 22h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar 2025 (TV e online)

TV Globo (21h55)

TNT (19h30)

Max (19h30)

Globoplay (21h)



Nesta edição, o apresentador será Conan O'Brien, que estreia na função. Ele substitui Jimmy Kimmel, que esteve à frente da apresentação na última edição, que, inclusive, ganhou o Emmy de melhor especial de variedades ao vivo.

Nomes importantes de Hollywood já estão confirmados para subirem ao palco com a função de apresentarem prêmios ou cumprirem alguma função importante na festa.



Selena Gomez, Oprah Winfrey, Jo Alwyn, Sterling K.Brown, William Dafoe, Ana de Armas, Lily Rose-Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Halle Berry, Pénelope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb e Bowen Yang são alguns dos artistas recrutados pela Academia.

Veja também