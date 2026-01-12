A- A+

STREAMING Onde assistir aos filmes e séries vencedores do Globo de Ouro 2026 Produções premiadas já estão nos cinemas e no streaming

A vitória de “O Agente Secreto”, que saiu do Globo de Ouro 2026 com dois prêmios, incluindo o de melhor ator para Wagner Moura, colocou o cinema brasileiro no centro da principal premiação de Hollywood. A



o lado dele, produções como “Hamnet: A vida antes de Hamlet” e “Uma batalha após a outra” também dominaram as categorias mais importantes da noite. Parte desses títulos já está disponível para o público no Brasil, entre salas de cinema e plataformas de streaming. A seguir, veja onde assistir aos filmes e séries que levaram os principais troféus da edição deste ano.





Filmes vencedores

“Hamnet: A vida antes de Hamlet”, vencedor de melhor filme de drama e melhor atriz, em cartaz nos cinemas

“O agente secreto”, vencedor de melhor ator em drama e melhor filme em língua não inglesa, em cartaz nos cinemas

“Uma batalha após a outra”, vencedor de melhor filme de comédia ou musical, melhor direção e melhor roteiro, HBO Max

“Marty Supreme”, vencedor de melhor ator em comédia ou musical, em cartaz nos cinemas

“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”, vencedor de melhor atriz em comédia ou musical, em cartaz nos cinemas

Séries

“The Studio”, vencedora de melhor série de comédia ou musical, Apple TV+

“The Pitt”, vencedora de melhor série de drama, HBO Max

“Adolescência”, vencedora de melhor minissérie, Netflix

Veja também