Onde assistir aos filmes estrelados e dirigidos por Madonna

Além da incrível carreira musical, que será celebrada na Praia de Copacabana em um show para mais de 1,5 milhão de pessoas no próximo sábado (4), Madonna possui uma relação próxima com o cinema, onde tem trabalhos como atriz e diretora.

Na sétima arte: De sucesso com 'Evita' à furada dirigida por ex-marido, relembre a relação de Madonna com o cinema

VIP: Área reservada de show da Madonna terá 'fã senior', filha de Fernanda Young e trauma superado; conheça as histórias

Ao longo de sua trajetória nas telas, Madonna trabalhou em mais de 20 produções para o cinema e a TV, com destaque para "Dick Tracy" (1990), de Warren Beatty, "Uma equipe muito especial" (1992), de Penny Marshall, e "Evita" (1996), de Alan Parker. Pelo musical, inspirado em obra de Andrew Lloyd Webber, a artista conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz — comédia ou musical e ficou imortalizada pela cena em que canta "Don't cry for me, Argentina".

Em 2008, após muitas presenças à frente das câmeras, Madonna decidiu arriscar-se como cineasta e assumiu a direção de "Sujos e sábios", com Eugene Hutz, Holly Weston, Vicky McClure e Richard E. Grant. O longa foi exibido no Festival de Berlim. Na sequência, voltou à função no drama romântico "W.E.: O romance do século", com Abbie Cornish, James D'Arcy e Andrea Riseborough, indicado ao Oscar de melhor figurino.

Aproveitamos a passagem da cantora pelo Brasil para destacar alguns dos trabalhos da artista na sétima arte, e onde assistir a eles:

"Procura-se Susan desesperadamente" (1985): Max

"Em busca da vitória" (1985): Prime Video (VOD)

"Surpresa de Shanghai" (1986): Looke

"Quem é essa garota?" (1987): Prime Video (VOD)

"Doce inocência" (1989): Max

"Neblina e sombras" (1991): Apple TV (VOD)

"Corpo em evidência" (1992): Apple TV (VOD)

"Evita" (1996): Star+

"Sobrou pra você" (2000): Amazon Prime Video

"007 — Um novo dia para morrer" (2002): Apple TV, Google Play e Prime Video (VOD)

"Destino insólito" (2002): Apple TV e Prime Video (VOD)

"W.E. — O romance do século" (2011): Max

O show da Madonna em Copacabana será aberto ao público, com transmissão pela Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay.

