Onde assistir às principais séries contempladas pelo Emmy 2025?
"The Pitt", "O Estúdio" e "Adolescência" foram os grandes vencedores da noite
A 77ª edição da cerimônia principal do Emmy Awards foi realizada no domingo, 14 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre as séries mais premiadas, estão "The Pitt", "O Estúdio" e "Adolescência".
O evento não só homenageia as principais produções do ano, como também dá visibilidade para elas e mais notoriedade. Assim, mais pessoas querem assistir, mas em qual plataforma? Confira:
"The Pitt" (HBO Max)
"Adolescência" (Netflix)
"Andor" (Disney+)
"A Diplomata" (Netflix)
"The Last of Us" (HBO Max)
"Paradise" (Disney+)
"Ruptura" (Apple TV+)
"Slow Horses" (Apple TV+)
"The White Lotus" (HBO Max)
"O Estúdio" (Apple TV+)
"Abbott Elementary" (Disney+)
"O Urso" (Disney+)
"Medíocres" (HBO Max)
"Ninguém Quer" (Netflix)
"Only Murders in the Building" (Disney+)
"Falando a Real" (Apple TV+)
"What We Do in the Shadows" (Disney+)
"The Traitors" (Claro TV+)
"The Amazing Race" (Não está disponível para streaming)
"RuPaul's Drag Race" (WOW Presents Plus, Paramount+, Claro TV+)
"Survivor" (Não está disponível para streaming)
"Top Chef" (Não está disponível para streaming)