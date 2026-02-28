Sáb, 28 de Fevereiro

INTERNET

Onde está Punch? Web lança desafio visual inspirado em macaquinho que viralizou nas redes

Enigma inspirado em primata japonês que vive em Ichikawa testa atenção e rapidez dos usuários

Onde está Punch? Web lança desafio visual inspirado em macaquinho que viralizou nas redes; faça o teste  - Foto: Reprodução

Os enigmas visuais consolidaram-se como um dos conteúdos mais compartilhados nas redes sociais. Além de entreter, estimulam a atenção, a memória e a velocidade de processamento. Nos últimos dias, um novo desafio passou a circular no X e rapidamente entrou para os assuntos mais comentados.

A proposta é simples: encontrar o macaco Punch escondido entre dezenas de figuras idênticas, semelhantes ao seu bichinho de pelúcia “mamãe”.

O desafio é inspirado em um macaco japonês que vive no zoológico da cidade de Ichikawa, nos arredores de Tóquio.

Rejeitado pela mãe logo após o nascimento, o filhote passou a receber cuidados especiais dos tratadores, que lhe ofereceram um boneco de pano para garantir acolhimento e estimular seu desenvolvimento.

Vídeos do pequeno primata com seu inseparável brinquedo ganharam repercussão internacional e transformaram o animal em um fenômeno viral.

À primeira vista, a imagem que circula nas redes parece apenas um padrão repetido de macacos de pelúcia quase idênticos. No entanto, um deles apresenta uma diferença sutil e se assemelha ao verdadeiro Punch.

O objetivo é identificá-lo antes que se completem 30 segundos.

 

Onde está Punch? Web lança desafio visual inspirado em macaquinho que viralizou nas redes; faça o teste — Foto: Reprodução

 

Para aumentar as chances de sucesso, especialistas recomendam:

Dividir a imagem em setores e analisá-la de forma organizada;

Evitar a leitura automática do padrão repetitivo;

Observar atentamente pequenas variações de cor, expressão ou elementos que acompanham o macaco.

Na região direita da imagem, ligeiramente acima do centro, está o detalhe que rompe a uniformidade do desenho. O macaco “escondido” aparece ao lado de um dos bonecos — o mesmo bichinho de pelúcia que tornou a história de Punch conhecida nas redes. Esse contraste sutil é a chave para solucionar o desafio em tempo recorde.

Benefícios cognitivos dos desafios visuais
Especialistas apontam que testes desse tipo vão além do entretenimento. Ao enfrentar enigmas visuais, o cérebro é estimulado em diferentes frentes:

Atenção aos detalhes: a identificação de diferenças exige análise minuciosa;

Concentração: a tarefa demanda foco contínuo;

Velocidade de processamento: o limite de tempo favorece respostas mais ágeis;

Estímulo à criatividade: o exercício incentiva abordagens não convencionais;

Trabalho em equipe: quando resolvidos em grupo, promovem colaboração e troca de estratégias.

Além disso, atividades desse tipo podem contribuir para a redução do estresse, ao oferecer uma pausa mental diante das demandas do cotidiano.

