Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LIVE-ACTION

Segunda temporada de "One Piece: A Série" ganha data de estreia no streaming

Netflix também revelou primeiras imagens em cenário aguardado pelos fãs

Reportar Erro
"One Piece: A Série" retorna à Netflix em 2026"One Piece: A Série" retorna à Netflix em 2026 - Foto: Netflix/Divulgação

A segunda temporada de “One Piece: A Série” já tem data de estreia. Nesta terça-feira (28), a Netflix revelou que a produção em live-action ganha novos episódios em 10 de março de 2026.

Intitulada “Rumo à Grand Line”, a nova temporada da aventura pirata explora a viagem de Luffy (Iñaki Godoy) e o Bando dos Chapéus de Palha com destino a um lendário trecho de mar. Em busca do maior tesouro do mundo, os personagens atravessam reinos imprevisíveis, encarando perigos ainda maiores e adversários mais poderosos.

Além da data de estreia, a Netflix revelou as primeiras imagens da icônica Ilha de Drum. O cenário, que já é conhecido pelos fãs da obra de Eiichiro Oda, era aguardado com expectativa por quem acompanha a adaptação.
 

Leia também

• Fernanda Torres posta foto de bastidores de "Os Corretores", seu novo filme

• Marina Ruy Barbosa veio ao Recife para pré-estreia de "Tremembé", nova série do Prime Video; confira

• "Os Donos do Jogo": série da Netflix sobre máfia carioca do jogo do bicho ganha trailer; veja

“One Piece: A Série” é baseado no mangá mais popular da história do Japão, com mais de 100 volumes publicados e 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Desde a sua estreia no streaming, a versão em live-action se tornou um fenômeno global, com quase 100 milhões de visualizações.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter