Segunda temporada de "One Piece: A Série" ganha data de estreia no streaming
Netflix também revelou primeiras imagens em cenário aguardado pelos fãs
A segunda temporada de “One Piece: A Série” já tem data de estreia. Nesta terça-feira (28), a Netflix revelou que a produção em live-action ganha novos episódios em 10 de março de 2026.
Intitulada “Rumo à Grand Line”, a nova temporada da aventura pirata explora a viagem de Luffy (Iñaki Godoy) e o Bando dos Chapéus de Palha com destino a um lendário trecho de mar. Em busca do maior tesouro do mundo, os personagens atravessam reinos imprevisíveis, encarando perigos ainda maiores e adversários mais poderosos.
Além da data de estreia, a Netflix revelou as primeiras imagens da icônica Ilha de Drum. O cenário, que já é conhecido pelos fãs da obra de Eiichiro Oda, era aguardado com expectativa por quem acompanha a adaptação.
“One Piece: A Série” é baseado no mangá mais popular da história do Japão, com mais de 100 volumes publicados e 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Desde a sua estreia no streaming, a versão em live-action se tornou um fenômeno global, com quase 100 milhões de visualizações.
*Com informações da assessoria de imprensa.