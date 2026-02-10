A- A+

STREAMING Netflix lança novo trailer da segunda temporada de "One Piece: A Série" e anuncia ativação no Brasil Novos episódios do live-action estreiam no dia 10 de março

A segunda temporada de “One Piece: A Série” ganhou um novo trailer nesta terça-feira (10), com cenas inéditas. Os novos episódios estreiam na Netflix no dia 10 de março.

No vídeo, a tripulação dos Chapéus de Palha deixa para trás a fase inicial da jornada e encara os desafios imprevisíveis da Grand Line. A prévia traz uma mostra dos aguardados novos personagens, como Tony Tony Chopper.

Além do trailer, a Netflix anunciou uma agenda com 13 ativações globais para fãs. As atividades serão realizadas em diferentes países e cidades ao redor do mundo, incluindo o Brasil.



Sem divulgar mais detalhes, a plataforma avisou que o público vai poder participar de eventos especiais, sessões para fãs e ações temáticas inspiradas no universo da série. O Rio de Janeiro receberá uma dessas ativações no mês de março, sem data confirmada.

“One Piece: A Série” é uma adaptação em live-action do mangá de Eiichiro Oda. A trama acompanha Luffy (Iñaki Godoy) em sua jornada para encontrar um lendário tesouro e se tornar o Rei dos Piratas.



*Com informações da assessoria de imprensa.

