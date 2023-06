A- A+

Acidente Ônibus de "fadinha do piseiro" Brisa Star cai em ribanceira no Ceará; saiba mais Acidente deixou 15 feridos; motorista teria perdido controle do veículo durante chuva

O ônibus da cantora Brisa Star, conhecida como a “fadinha do piseiro”, saiu da pista e caiu em uma ribanceira na noite do último domingo (26). O acidente aconteceu na BR-116, em Ipaumirim, município no interior do Ceará.

Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas, incluindo a artista, seus pais e sua equipe, retornando de um show. Segundo a assessoria da cantora, ela está sob observação médica, mas seu quadro é estável.

Entre os feridos, o motorista e uma backing vocal foram encaminhados para um hospital em Juazeiro do Norte, enquanto outros dois integrantes da equipe com ferimentos mais graves foram levados ao município de Icó. Os demais foram atendidos em Ipaumirim.

Em análise preliminar, a Polícia Rodoviária Federal constatou que o motorista teria perdido o controle do veículo numa rotatória devido às chuvas no local durante o acidente.



Veja também

herança Gugu teria 14 anos quando nasceu suposto novo filho: "Acho um absurdo", diz Sofia Liberato