FESTIVAL PAULISTA Ônibus expresso do The Town chegou a ter fila de uma hora no início da tarde Versão paulista do Rock in Rio começa sua primeira edição neste sábado

Quem optou por usar o ônibus expresso do The Town para chegar ao festival, na saída da estação Barra Funda, levou ao menos uma hora na fila. Os veículos estão saindo a cada 20 minutos da estação e de outros sete pontos da cidade.

O serviço, que custa R$ 25, opera em ônibus regulares da cidade, que ficam sinalizados pra a operação do The Town. Em outros pontos de saída do preço, o preço variava de R$ 10 a R$ 50.

A estimativa do tempo de percurso até a Cidade da Música, saindo da Barra Funda, é de 1h20. Uma fila menor foi organizada na estação para quem topava ir de pé. Os vendedores aproveitaram a fila longa para inflacionar o preço das bebidas e comidas. A garrafa d’água, que é vendida por R$ 3 durante a semana, sai por R$ 7. O espetinho de carne, de R$ 7, subiu para R$ 10. Os comerciantes justificaram os preços mais salgados: “Precisa aproveitar né”.

Na saída da Cidade da Música, os ônibus vão estar disponíveis para retorno a qualquer horário, mediante a lotação. O local de embarque será próximo do portão 9 do Autódromo de Interlagos, o mesmo do desembarque na chegada. Para volta, os passageiros receberam uma pulseira de identificação que garanta o retorno

Fujam do The Town Express! Que roubada... mais de 1 hora na fila aqui na Barra Funda... detalhe: 4 ônibus PARADOS aqui e a fila simplesmente anda numa velocidade de tartaruga... péssimo serviço! #TheTown2023 #TheTown @thetownfestival pic.twitter.com/eayS9I048L — Waldemar Junior (@Juninho76) September 2, 2023

