O ex-participante do "BBB 24" Vinicius Rodrigues, de 29 anos, sofreu um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira (8). O veículo em que o paratleta estava viajando colidiu e capotou. De acordo com os relatos em suas redes sociais, ele não teve ferimentos graves e ajudou outros passageiros.

"Estou bem, a caminho de Londrina. Susto foi grande. Feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto".

O paratleta viajava de Maringá, sua cidade natal, no Paraná, em direção a Londrina. Quinto eliminado do "BBB 24", Vinicius sofreu, há dez anos, um acidente automobilístico o deixou sem uma perna.

Ele deu mais detalhes sobre o ocorrido em suas redes:

"Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando. Voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", afirmou.

Vinicius participou do BBB 24. Foto: TV Globo/Reprodução

Vinicius, que já seguiu viagem, contou que ajudou outros passageiros:

"Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens".

