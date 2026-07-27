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FORROBODÓ Onildo Almeida, compositor da "Feira de Caruaru", faz show na Sala de Reboco Com participações de Josildo Sá, Cezzinha e Silvério Pessoa, show acontece no próximo dia 7 de agosto

O quase centenário Onildo Almeida, segue em clima de celebração pelas sete décadas de sua "Feira de Caruaru" - composição assinada por ele e consagrada pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga.



Aos 97 anos de vida, Onildo se apresenta em uma das casas mais tradicionais do 'tengo-lengo-tengo' do forró, a Sala de Reboco, Zona Oeste de Recife, com show marcado para o próximo dia 7 de agosto.



Pela primeira vez neste palco, Onildo terá ao seu lado, em participações especiais, Josildo Sá, Cezzinha e Silvério Pessoa.



Ainda na ocasião, o livro do jornalista e escritor José Teles, "A Feira de Caruaru de Onildo Almeida, 70 Anos", será lançado.

"Será uma noite muito especial que traz o lançamento de José Teles, mas sobretudo Onildo Almeida cantando e encantando em um show histórico (...) ele é um dos maiores compositores e artistas que ajudaram a moldar a cultura nordestina e a música brasileira", ressalta Kira Aderne, artista e produtora que acompanha Onildo no show e também está à frente da direção musical junto a Thiago Rad.

Repertório

Além, claro, da clássica "Feira de Caruaru", Onildo leva ao palco repertório vasto que inclui Jackson do Pandeiro, Marinês, Trio Nordestino, e também Caetano e Gil, entre outros.



SERVIÇO

Show de Onildo Almeida

Com participações de Josildo Sá, Cezzinha e Silvério Pessoa e lançamento do livro “A Feira de Caruaru de Onildo Almeida, 70 Anos”, de José Teles

Quando: Sexta, 7 de agosto

Onde: Sala de Reboco - Rua Gregório Júnior, 264, Cordeiro

Ingressos R$ 40 (mulheres até as 22h30 R$ 30)

Informações: @saladerebocorecife

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