A- A+

K-POP OnlyOneOf nega envolvimento com caso de abuso sexual dentro de grupo de K-pop Reportagem do jornal Seoul Shinmun divulgada nesta segunda-feira movimentou as redes sociais entre fãs de K-pop, que especulam sobre quem é a acusação

A agência 8D Entertainment emitiu um comunicado nesta segunda-feira para esclarecer que o grupo de K-pop OnlyOneOf não tem envolvimento com o caso de abuso sexual sendo julgado na Coreia do Sul. Mais cedo, o jornal Seoul Shinmun revelou que a promotoria pediu três anos de prisão para um ex-integrante de um conjunto musical sul-coreano de seis membros.

A identidade dele ainda não foi informada, mas a reportagem adiantou que o assédio teria começado desde a época em que o agressor e a vítima eram trainees. Os abusos teriam ocorrido três vezes, entre 2017 e 2021, no dormitório e na sala de prática.

A promotoria também pediu que o réu tenha identidade revelada, participe de um programa para agressores sexuais e seja impedido de trabalhar por cinco anos.

Assim que a notícia foi publicada, começaram a circular rumores nas redes sociais sobre quem poderia ter cometido o delito. Internautas indicaram que o grupo OnlyOneOf seria uma possibilidade, por se encaixar em alguns critérios: estreou depois de 2017 (seu debut ocorreu em 2019), está em atividade atualmente com seis membros (KB, Rie, Yoojung, Junji, Mill e Nine) e tem um ex-integrante que saiu do grupo em 2021 (Love).

Em razão dos boatos de que a audiência realizada no Tribunal Distrital Central de Seul no último dia 29 teria relação com o grupo, a agência 8D se pronunciou negando qualquer envolvimento.

"Destacamos que a reportagem e o OnlyOneOf não estão relacionados. Anunciamos que tomaremos medidas legais e tomaremos uma posição firme se informações falsas sobre OnlyOneOf continuarem sendo propagadas. Faremos o possível para proteger os direitos e interesses de nossos artistas", afirmou a empresa em nota divulgada na rede social do grupo.

Veja também

Cinema 'Moana' ganha live action da Disney com participação de The Rock