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MÚSICA Open House Mag chega ao Recife com participação de DJ Afrobitch, Nadejda e Juicce, entre outros O evento conta com programação gratuita, no Bairro do Recife, e será aberto ao público

Após edições em São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas, o Open House Mag chega ao Recife neste sábado (28), a partir das 15h. Pela primeira vez na capital pernambucana, o projeto ocupará a Rua Ulhôa Cintra, no Bairro do Recife.

O evento segue até a madrugada, como programação gratuita durante o dia e um "after" com valor de R$ 50, na casa de shows Brilho Cultural. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla.

O line-up reúne nomes consolidados, como o DJ Juicce e o DJ Dopamina. Além dos artistas já consagrados na cena eletrônica, novos talentos foram selecionados pelo concurso DJ Contest House Mag: Afrobitch, Nadejda, Jota-V, Malip e DJ Sidade.

O DJ Contest é um concurso de DJs promovido pela House Mag, revista considerada uma das principais referências na cobertura da cena eletrônica nacional. A competição funciona como vitrine para artistas em ascensão e nomes já consolidados.

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