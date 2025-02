A- A+

BBB 25 "Open ovo", refri, salada, frutas, ceviche: Gracyanne "ataca" cozinha do Quarto Secreto do BBB 25 Em apenas 15 minutos, modelo fisiculturista se alimentou com diferentes iguarias disponíveis na cozinha do cômodo escondido

Comer, comer, comer. Gracyanne Barbosa tem aproveitado o período de solidão no Quarto Secreto do BBB 25 para... se alimentar.

A influenciadora digital e modelo fisiculturista — que, na última terça-feira (4), se despediu da irmã Giovanna, eliminada do programa com 52,81% dos votos do público — vem "atacando" a geladeira do cômodo.

Na última noite, em apenas 15 minutos, ela se esbaldou com latas de refrigerante, um prato de ceviche, três ovos cozidos (há uma cumbuca com dezenas de ovos descascados para ela no local), salada de folhas, salada de frutas e castanhas.

O fato se tornou, nesta quarta-feira (5), um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

"Não é fácil se manter gostosa, as calorias diárias estão ali para ser consumidas", brincou um seguidor de Gracy no X. "Cara, ela estava realmente se policiando na casa. Vendo isso caiu a ficha", comentou outra internauta, também no microblog. Outras pessoas a defenderam. "Ai, gente, deixa a bicha comer. Ela estava na Xepa", manifestou-se mais um seguidor.

Gracyanne já falou abertamente, em diversas ocasiões, que possui uma dieta bem diferente.

"Faço em média 6 refeições diárias com 150 gramas de frango ou peixe, 100 gramas de carboidrato, geralmente batata doce, salada e legumes à vontade. Além de oito claras", ela contou ao Globo em reportagem publicada no início deste ano.

Como é a dieta de Gracyanne Barbosa?

Primeiro, é preciso saber que ela tem acompanhamento profissional de nutricionistas e personal trainer. E Gracyanne não come apenas ovos: sua dieta é equilibrada, com outros alimentos.

Gracyanne diz que, ao todo, consome em média 40 claras e dez gemas por dia.

Separar clara e gema ajuda a não enjoar dos ovos, além de aumentar a variedade de pratos, já que as claras são ingredientes versáteis.

— Escolho os ovos em quase todas as refeições, amo e nunca enjoei... Faço omelete, no forno, no micro-ondas, frito sem óleo, cozido — explica.

Em entrevista também ao Globo, o médico da musa fitness, Jorge Valente, afirmou não existirem alimentos proibidos para Gracyanne.

O desafio da sister é fazer as escolhas certas e manter o equilíbrio.

"Não existem alimentos que ela não possa consumir completamente, exceto em casos de restrições específicas, como alergias ou intolerâncias. No entanto, ela deve evitar abusar de alimentos industrializados, ricos em açúcar, farináceos, óleos vegetais e álcool", disse.

