Tecnologia OpenAI flerta com Hollywood em reuniões com estúdios de cinema e diretores Startup quer fazer parcerias no setor de entretenimento para trabalharem com seu novo gerador de vídeos

A OpenAI quer entrar no mercado cinematográfico. A startup de inteligência artificial agendou reuniões em Los Angeles na próxima semana com estúdios de Hollywood, executivos de mídia e agências de talentos para formar parcerias no setor de entretenimento e incentivar os cineastas a integrarem seu novo gerador de vídeo de IA em seu trabalho, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Essas reuniões são uma nova rodada de divulgação da OpenAI, disseram as pessoas. No final de fevereiro, a empresa agendou conversas introdutórias em Hollywood, lideradas pelo diretor de operações Brad Lightcap.

Juntamente com alguns de seus colegas, Lightcap demonstrou os recursos do Sora, um novo serviço não lançado que pode gerar vídeos de aparência realista de até um minuto de duração com base em instruções de texto dos usuários.

Dias depois, o CEO da OpenAI, Sam Altman, participou de festas em Los Angeles durante o fim de semana do Oscar.

O fabricante do ChatGPT apresentou o Sora em meados de fevereiro com uma série de clipes de alta definição que imediatamente chamaram a atenção de Hollywood e do Vale do Silício. O Sora ainda não está disponível para o público, mas a OpenAI já concedeu acesso a alguns atores e diretores de renome.

"A OpenAI tem uma estratégia deliberada de trabalhar em colaboração com o setor por meio de um processo contínuo - lançando avanços de IA em fases - para garantir uma implementação segura e dar às pessoas uma ideia do que está por vir", disse um porta-voz da OpenAI em comunicado. "Estamos ansiosos por um diálogo contínuo com artistas."

A IA é um assunto polêmico em Hollywood. Muitos cineastas e estúdios já contam com a Inteligência artificial na pré-produção e pós-produção e reconhecem a promessa de uma nova safra de ferramentas de IA.

No entanto, o aumento dos serviços de IA generativa - que podem gerar rapidamente texto, imagens, áudio e, cada vez mais, vídeos curtos em resposta a consultas de usuários - também levantou preocupações sobre o fim dos meios de subsistência de todos, de ilustradores a dubladores.

Roteiristas e atores entraram em greve no ano passado, em parte para lutar por proteções no uso da tecnologia. Posteriormente, os dois sindicatos garantiram algumas proteções para o uso da IA no setor de entretenimento.

As empresas de mídia também têm receio de permitir que a OpenAI treine seus modelos em seu trabalho sem compensá-las. Veículos como a CNN, a Fox e a Time Magazine discutiram a possibilidade de licenciar seu trabalho para a OpenAI, informou a Bloomberg.

A OpenAI está cortejando Hollywood enquanto tenta alcançar a concorrência. Os gigantes da tecnologia Meta Platforms e Google já revelaram projetos de pesquisa de texto para vídeo. Um número crescente de startups de IA bem financiadas, incluindo a Runway AI, a Pika e a Stability AI, também está trabalhando nessa tecnologia.

A Runway, líder no mercado, disse anteriormente à Bloomberg que seu serviço de conversão de texto em vídeo Gen-2 já está sendo usado por milhões de pessoas, inclusive profissionais de estúdios de produção e animação que contam com ele para a pré-visualização e o storyboarding.

Os editores de filmes também estão criando vídeos com o Runway e combinando-os com outras filmagens para criar B-roll ou efeitos visuais, disse a empresa.

O Sora da OpenAI ainda está em fase de pesquisa, disse a empresa, e nenhum preço foi definido.

