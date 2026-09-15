A- A+

LÍRICO Gala de Ópera da China: clássicos do repertório lírico em apresentação no Luiz Mendonça Solistas da companhia chinesa se apresentam no Recife no próximo dia 23 de setembro; acesso gratuito

De Mozart a Pucini, passando ainda por Bizet e Rossini vão compor o programa que será apresentado por solistas da Ópera Nacional da China no próximo dia 23 de setembro no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

O evento, chamado Gala de Ópera da China, tem acesso gratuito e integra programação do Ano da Cultura Brasil-China 2026: Uma História de Amizade.

No palco, a tradição operística com obras que são referências da música de concerto levam ao público árias, duetos e conjuntos como "O Barbeiro de Sevilha", "A Flauta Mágica", "Carmen" e "Rigoletto e Turandot".





"Levar uma apresentação como essa ao Recife é uma oportunidade de aproximar o público brasileiro da riqueza e da diversidade da cultura chinesa", enaltece Thomas Law, presidente do Ibrachina.

Ele complementa afirmando que "A música tem justamente essa capacidade de criar pontes entre povos, mesmo quando falamos de tradições e idiomas diferentes".

Elenco

No Gala de Ópera da China estarão no palco as sopranos Cai Nan, Hao Fei e Qin Kanru; o mezzo-soprano Liu Yingying; os tenores Sun Yilog e Wang Kaibo; os barítonos Geng Zhe e Zhao Yiluan e o baixo Sun Lidong.



Qiu Lanxi, no piano, completa o elenco. No palco, ainda, a Camerata Capiba faz participação especial incrementando a troca artística entre a musicalidade brasileira e chinesa.

Além de Rio e São Paulo

Para além de contemplar o público com repertório lírico, a Ópera Nacional da China na capital pernambucana contribui também na ampliaçao de iniciativas culturais relacionados aos dois países, saindo do eixo Rio-São Paulo.



Vale destacar que a apresentação do Gala de Ópera da China é organizada pela Embaixada da China no Brasil e também pelo Consulado-Geral da China no Recife.



O espetáculo é realizado pelo Ibrachina e pelo Ministério da Cultura, com apoio do Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, da Viva Brasul e do Chinese Brudge Club em São Paulo.



SERVIÇO

Gala de Ópera da China

Quando: Quarta-feira, 23 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Acesso gratuito, com ingressos disponíveis na plataforma INTI a partir das 10h30 do dia anterior ao espetáculo

Informações: @ibrachinaoficial

Veja também