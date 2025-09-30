A- A+

ESPETÁCULO Ópera clássica italiana ganha versão no Recife com elementos culturais nordestinos "La Serva Padrona" ganha apresentações no Teatro Hermilo Borba Filho, de 8 a 11 de outubro

“La Serva Padrona”, ópera clássica da comédia italiana, ganha versão no Recife, com elementos da cultura nordestina. As quatro sessões gratuitas ocorrem no Teatro Hermilo Borba Filho, de 8 a 11 de outubro, às 19h30.

A peça traz uma mistura de textos em português e músicas em italiano. Para dar um tom regional, foram incorporadas expressões locais. Além disso, o figurino apresenta tecido de algodão cru, chapéu de vaqueiro, cesto de palha, entre outros elementos visuais da região.

Escrita por Giovanni Battista Pergolesi, a ópera bufa traz um enredo semelhante ao de uma farsa da commedia dell’arte italiana. Dada a proximidade com o patrão, para quem trabalha desde muito jovem, a serva Serpina se recusa a fazer certos serviços domésticos e repassa as ordens a Vespone, criado a quem nunca é dada a voz.



Uberto, o dono da casa, decide procurar uma esposa e, assim, não precisar mais da empregada. Com o objetivo de assumir esse posto, Serpina resolve despertar ciúmes no patrão, convencendo Vespone a se passar por seu noivo.

Os cantores que interpretam os papéis se dividem, sob direção direção geral de Luiz Kleber Queiroz e direção musical da maestrina Maria Aida Barroso. Todos são integrantes do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), seja como professores, alunos ou ex-alunos.

Para viver Serpina (soprano) e Uberto (baixo bufo), Osvaldo Pacheco e Karla Karolla sobem ao palco nos dias 8 e 10, enquanto Anderson Rodrigues e Gleyce Vieira atuam nos dias 9 e 11. Vespone será interpretado pelo ator Marcondes Lima em todas as sessões.

Nas apresentações, os atores-cantores serão acompanhados por um sexteto de câmara, composto por Singrid Souza (violino 1), Júlia Paulino (violino 2), Letícia Santos (viola), Gabriel David (violoncelo), Rebeca Furtado (contrabaixo) e Maria Aida Barroso (cravo).

O enredo é ambientado em uma casa do interior, com itens artesanais e típicos da região. A direção de produção é de Matheus Soares, da 25 Produções, Marcondes Lima assina a direção de arte.

Serviço:

Ópera “La Serva Padrona”,

Quando: de 8 a 11 de outubro, às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes

Instagram: @25producoes



*Com informações da assessoria de imprensa.

