STREAMING "Oppenheimer" é o grande vencedor do PGA Awards; veja lista de premiados O Oscar em 2024 será realizado no dia 10 de março

O filme Oppenheimer ganhou o prêmio principal da Associação de Produtores dos EUA (Producers Guild of America, ou PGA) neste domingo, 25. A história sobre a vida de J. Robert Oppenheimer e o nascimento da bomba atômica ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais.

O filme concorria com nove produções na categoria principal do PGA. O vencedor do Prêmio Zanuck já ganhou o Oscar de melhor filme em cinco edições dos últimos seis anos e em 12 dos últimos 15, incluindo o ano passado com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.





Succession e The Bear levaram os principais prêmios de televisão do PGA Awards, após fazerem o mesmo no SAG Awards e no Emmy Awards nas últimas semanas.

Veja os vencedores do PGA Awards 2024, que estão em negrito:

Prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Produção de Filmes Teatrais de Animação

O Menino e a Garça

Elementos

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Super Mario Bros. O Filme

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

Melhor Produção de Séries de Televisão - Drama

The Crown

A Diplomata

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Melhor Produção de Série de Comédia

Barry

O Urso

Na Mira do Júri

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Melhor Minissérie ou Antologia

Toda Luz que Não Podemos Ver

Treta

Daisy Jones and the Six

Fargo

Uma Questão de Química

Melhor Filme para Televisão ou Streaming

Black Mirror - Beyond the Sea

O Último Caso do Sr. Monk

Quiz Lady

Reality

Vermelho, Branco e Sangue Azul

Melhor Produção Não-Ficcional para Televisão

60 Minutes

Projeto 1619: Uma Viagem Pela História da Escravidão

Albert Brooks: Rindo da Vida

Mary Tyler Moore: A Dama da TV

Bem-Vindos ao Wrexham

Melhor Programa de TV Ao Vivo

Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love

Chris Rock: Selective Outrage

Dave Chappelle: The Dreamer

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Melhor Produção de Programa Competitivo e Jogos para TV

The Amazing Race

RuPaul's Drag Race

Round 6: O Desafio

Top Chef

The Voice

O Oscar em 2024 será realizado no dia 10 de março.



