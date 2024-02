"Oppenheimer" vence o principal prêmio do Sindicato dos Atores

A- A+

O filme "Oppenheimer" venceu, no sábado (24), a principal categoria na premiação do Sindicato dos Atores de Hollywood (Screen Actors Guild Awards, SAG), que aconteceu poucos meses após a greve mais longa da história da categoria.

Com o prêmio de melhor elenco no SAG Awards, um importante indicativo para o Oscar, "Oppenheimer" é o grande favorito para vencer na categoria de melhor filme na premiação da Academia, em 10 de março.

O drama de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica também levou as estatuetas de melhor ator para Cillian Murphy, que interpreta o cientista Julius Robert Oppenheimer, e de melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr.

Em um ambiente festivo, o sindicato SAG-AFTRA, que representa 120.000 intérpretes, incluindo vários astros do cinema, celebrou o sucesso de sua greve, que terminou em novembro.

Com a paralisação de vários meses, o sindicato conseguiu aumentos salariais e proteções contra o uso da Inteligência Artificial (IA) pelos estúdios.

"Vocês sobreviveram à greve mais longa da história do nosso sindicato com coragem e convicção", afirmou a presidente do SAG-AFTRA, a atriz Fran Drescher.

Nas demais categorias de cinema, Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores") venceu como melhor atriz e Da'Vine Joy Randolph ("Os Rejeitados") levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante.

Barbra Streisand, 81 anos, recebeu o prêmio especial pelo conjunto de sua carreira e foi ovacionada pelo público.

Nas categorias de televisão, "The Bear" dominou entre as séries de comédia, com prêmios d melhor elenco e para seus protagonistas, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.

Entre as séries de drama, "Succession" venceu como melhor elenco, enquanto Elizabeth Debicki venceu a categoria de melhor atriz por "The Crown" e Pedro Pascal triunfou como melhor ator por "The Last of Us".

A 30ª edição do SAG Awards foi a primeira premiação de Hollywood exibida pelo Netflix para todo o planeta.

Lista de vencedores do SAG Awards:

Cinema

Mejor elenco: "Oppenheimer".

Melhor ator: Cillian Murphy, "Oppenheimer".

Melhor atriz: Lily Gladstone, "Assassinos das Lua das Flores".

Melhor ator coadjuvante: Robert Downey, Jr., "Oppenheimer".

Melhor atriz coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados".

Melhor elenco de dublês: "Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte 1

Televisão

Melhor elenco de série dramática: "Succession".

Mejor ator de série dramática: Pedro Pascal, "The Last of Us".

Melhor atriz de série dramática: Elizabeth Debicki, "The Crown".

Melhor elenco de série de comédia: "The Bear".

Melhor ator de comédia: Jeremy Allen White, "The Bear".

Melhor atriz de comédia: Ayo Edebiri, "The Bear".

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Steven Yeun, "Beef".

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Ali Wong, "Beef".

Melhor elenco de dublês: "The Last of Us".

