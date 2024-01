A- A+

celebridades Oprah Winfrey completa 70 anos como uma das mulheres mais ricas dos mundo; entenda Um dos nomes mais importantes do entretenimento, apresentadora superou infância difícil para acumular fortuna de US$ 2,8 bilhões

A apresentadora, atriz, produtora, empresária e filantropa Oprah Winfrey completa 70 anos nesta segunda-feira (29) como um dos maiores nomes da indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Ao longo de sua trajetória, a magnata da mídia acumulou uma fortuna de US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões na conversão atual), segundo dados da revista Forbes.

Mas nem tudo foi um mar de rosas na vida da empresária. Oprah nasceu de uma mãe solteira adolescente na zona rural do Mississippi e foi criada em uma casa sem tratamento de esgoto. Quando criança, foi vítima de abusos e chegou a engravidar aos 14 anos. A criança nasceu prematura e faleceu.

Desde pequena, Oprah acompanhou sua avó em idas à igreja aos domingos. Com o passar do tempo, a menina começou a assumir a responsabilidade de ler sermões nos cultos. Pela primeira vez despertava a atenção de um público, e demonstrava ter talento para isso.

Aos 17 anos, conquistou uma bolsa de estudos no Universidade do Estado do Tennessee. Ela concluiu seus estudos em Comunicação com louvor e ainda na faculdade recebeu o convite para apresentar um telejornal em Nashville. De lá pra cá, tudo é história. Ela se tornou a primeira mulher negra a comandar um programa nacional nos Estados Unidos.

Em 1986, foi ao ar o primeiro episódio do "The Oprah Winfrey show", que ficou 25 anos no ar e transformou a apresentadora em um fenômeno midiático. Com o sucesso e os lucros do programa, Oprah começou a diversificar seus investimentos. Fundou a produtora Harpo Productions, a revista O e um badalado clube do livro.

Em 2011, lançou seu próprio canal de TV, o OWN, vendido em 2020 para a Warner Bros. Discovery em troca de ações da companhia. Ela também comprou 10% dos Vigilantes do Peso e investiu em imóveis na Califórnia e no Havaí, onde possui mais de dez propriedades.

Hoje, Oprah figura na lista de mulheres mais poderosas e ricas dos Estados Unidos, pela Forbes, e possui importante trabalho de filantropia. Ela dedica uma atenção especial à área da educação com diversos investimentos, especialmente uma escola para garotas na África do Sul. Estima-se que, ao longo dos anos, a apresentadora tenha doado um valor na casa de US$ 500 milhões.

Indicada ao Oscar em 1986 por "A cor púrpura", Oprah ainda faz eventuais trabalhos como atriz, mas tem focado sua atenção na produção. Através da Harpo Productions, ajudou a viabilizar obras como "Preciosa", "Selma" e o novo "A cor púrpura".

