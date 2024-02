Oráculo Musical: Spotify lança experiência de previsão do futuro regada a música; saiba como usar

A- A+

Neste "dia raro", que é o 29 de fevereiro, o Spotify veio com uma novidade para os seus usuários: a plataforma de streaming resolveu se aventurar no mistério e lançou uma nova funcionalidade, o Oráculo Musical, uma experiência mística que pode nos ajudar a responder perguntas que nos tomam a mente, prever o futuro de algumas questões, através da música.



E como usar o Oráculo Musical do Spotify? Confira o passo a passo



1. Acesse o LINK no dispositivo móvel



2. Escolha uma entre as nove categorias disponíveis: Escola / Amizade e Família / Amor / Carreira / Os grandes mistérios da vida / Meu Futuro / Sobre mim / Estilo / Almoço



3. Faça a sua pergunta - Os usuários têm uma série de perguntas prontas já disponíveis – Por exemplo: "Que tal eu fazer uma franja?" / "Devo doar todos os meus jeans skinny?" / "Devo continuar no meu trabalho?"



4. Pergunta feita/selecionada, uma tela de contemplação será mostrada enquanto o Oráculo Musical encontra a música perfeita para responder à pergunta.



Ao aparecer a resposta, o usuário tem a opção de ouvi-la e compartilhar o resultado em suas redes sociais, assim como fazer outra pergunta.



