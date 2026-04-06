A- A+

RECONHECIMENTO Ordem do Mérito Cultural 2026 abre indicações com participação popular; sugestões até quinta (9) Maior reconhecimento público da cultura brasileira recebe sugestões de nomes até 9 de abril

A escolha dos próximos agraciados da Ordem do Mérito Cultural (OMC) 2026 passa a contar com a contribuição direta da população.

A iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), permite que cidadãos indiquem pessoas, instituições e coletivos que tenham atuação relevante no campo cultural.

O envio das sugestões pode ser feito até eta quinta (9), por meio de formulário digital disponibilizado pelo ministério.

As indicações contemplam uma ampla diversidade de áreas, incluindo arquitetura, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, música, fotografia, cultura digital, além de manifestações indígenas, populares e urbanas.

Para participar, é necessário informar dados do indicado, como nome completo, área de atuação e uma justificativa detalhada – com no mínimo 500 caracteres – que evidencie a importância da contribuição cultural.

Os escolhidos serão homenageados em três níveis distintos, de acordo com o impacto de suas trajetórias: Grã-Cruz, destinada às maiores distinções; Comendador, para contribuições de destaque; e Cavaleiro, voltada a reconhecimentos relevantes em diferentes segmentos.

Criada pela Lei nº 8.313, de 1991, a Ordem do Mérito Cultural tem como objetivo reconhecer nomes e instituições, nacionais e estrangeiros, que desempenharam papel significativo no fortalecimento da cultura brasileira.

Após um período sem edições, a premiação foi retomada em 2025, quando celebrou as quatro décadas do Ministério da Cultura com o tema “40 anos do MinC: Democracia e Cultura”. Na ocasião, 112 personalidades e 14 instituições foram condecoradas.

“A volta da Ordem do Mérito Cultural é um marco importante, pois valoriza aqueles que constroem a nossa cultura com dedicação e talento. É o reconhecimento da cultura enquanto alicerce para a democracia e para a construção de um país mais inclusivo e diverso”, destacou, à época, a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Veja também