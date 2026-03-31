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RECONHECIMENTO MinC recebe indicações de nomes para Ordem do Mérito Cultural Homenagem é a maior honraria pública concedida ao setor cultural pelo Governo do Brasil

Indicações à Ordem do Mérito Cultural (OMC) 2026 estão abertas desta terça-feira até 9 de abril. A homenagem é a maior honraria pública concedida ao setor cultural pelo Governo do Brasil e Ministério da Cultura (MinC).

O público pode sugerir nomes de personalidades, órgãos, instituições ou coletivos para receberem o reconhecimento. Para receber as indicações, o MinC disponibilizou um formulário digital em seu site.

Há três diferentes graus de reconhecimento aos homenageados, de acordo com a relevância de suas contribuições: Grã-Cruz, para as maiores distinções; Comendador, para contribuições de destaque; e Cavaleiro, para contribuições relevantes em suas áreas.



Os nomeados podem vir de diferentes segmentos culturais, como audiovisual, música, literatura, arquitetura, artes cênicas, artes visuais, cultura digital, cultura indígena, culturas urbanas, acervo e fotografia. A Ordem do Mérito Cultural foi instituída pela Lei n.º 8.313, de 1991.



Em 2025, foram condecoradas 112 pessoas e 14 instituições. Entre os homenageados, estavam a atriz Fernanda Torres, o músico Alceu Valença, a escritora Conceição Evaristo, o ator Ary Fontoura e a cirandeira Lia de Itamaracá.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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