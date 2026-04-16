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música "Orgulhosa de saber que vou cantar no altar do planeta", diz Shakira, que se apresenta em Copacabana Em contagem regressiva para seu show no Rio, pop star colombiana alimenta os fãs com posts nas redes sociais

Atração deste ano do "Todo mundo no Rio" — evento que já trouxe Madonna e Lady Gaga para se apresentar gratuitamente nas areias de Copacabana—, a pop star colombiana Shakira já está entrando no clima brasileiro. Enquanto os fãs movimentam o comércio em busca de itens da diva latina (do leque ‘‘shakidólar’’ a camisas, pochetes e copos personalizados), ela alimenta a ansiedade do público com postagens nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, ao compartilhar reportagem do Globo nos stories, escreveu: 'Orgullosa de saber que voy a cantar desde el altar del planeta' ( 'Orgulhosa de saber que vou cantar no altar do planeta', em tradução livre).





Contagem regressiva da diva nas redes sociais — Foto: Reprodução

Em outro vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece vestindo a camisa da seleção brasileira diante de três iguarias nacionais: coxinha, brigadeiro e pão de queijo.

— Depois disso, eu prometo que vou começar a dieta para chegar bem legal a Copacabana. Com bumbum brasileiro e tudo. Nos vemos em 2 de maio, em Copacabana, o altar do planeta — brincou ela, em português, ao falar sobre sua presença na terceira edição do evento Todo Mundo no Rio, que já teve como atrações Madonna (2024) e Lady Gaga (2025).





Cantora Shakira provou 'comidinhas' típicas do Brasil, onde se apresenta em maio com show no Rio // Instagram/Reprodução

Nesta quinta-feira, Shakira lança o videoclipe “Algo Tú”, parceria com o também colombiano Beéle. Segundo ela, foram cerca de seis meses de produção. Em um momento da carreira em que tem apostado em parcerias, o Brasil não poderia ficar de fora. No dia 9 de abril, ela e Anitta lançaram um feat, "Choka Choka", que vai estar no novo álbum da brasileira.





Um palco para Shakira

Parte da estrutura do palco em que ela se apresentará já se espalha pelo Posto 2, diante do Copacabana Palace. A montagem da cenografia só deve começar na última semana, já que será de responsabilidade da equipe da artista.





Parte da estrutura de apoio para o show de Shakira já começou a ser montado no Posto 2, em Copacabana — Foto: Pablo Porciuncula/AFP

— Dos três shows, o palco da Shakira será o maior deles, com 1.345 metros quadrados. Teremos também uma passarela de 25 metros de extensão, onde ela poderá interagir com o público mais de perto — conta Luiz Guilherme Niemeyer, da produtora Bonus Track, responsável pelo evento.

Na praia, estão sendo instalados 16 torres de luz com um telão em cada, em formato que repete a estrutura oferecida para Lady Gaga. No palco haverá um outro telão, com 500 metros quadrados.

Shakira só deve chegar ao Rio poucos dias antes do evento, mas a produção já programou uma espécie de ‘‘esquenta’’. Um painel gigante com 74,5 metros de largura e dez metros de altura foi instalado na entrada do Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga Botafogo a Copacabana, dando boas-vindas a quem chega ao bairro da festa. Além disso, nas manhãs dos domingos que antecedem o evento (nos dias 19 e 26), dançarinos vão ensinar, em frente ao palco, a coreografia de “Waka Waka”, uma das mais conhecidas canções da Loba, como os fãs chamam a colombiana.

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