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celebridades Orlando Bloom engata novo romance com modelo suíça 21 anos mais nova após fim com Katy Perry Ator foi visto em clima de intimidade com Luisa Laemmel meses depois de encerrar relação de quase uma década com a cantora

O ator Orlando Bloom, de 49 anos, estaria vivendo um novo relacionamento com a modelo suíça Luisa Laemmel, de 28, após o fim de seu noivado com a cantora Katy Perry. A informação foi divulgada pelo tabloide britânico "The Sun" nesta segunda-feira.

Segundo relatos, o romance teria começado de forma discreta ainda em 2025, poucos meses após a separação de Bloom e Perry, anunciada em junho daquele ano, depois de cerca de nove anos juntos. O casal tem uma filha, Daisy Dove, de cinco anos.

Os rumores ganharam força após Bloom e Laemmel serem vistos juntos durante o Super Bowl em fevereiro de 2026, nos Estados Unidos.

Na ocasião, os dois deixaram o estádio lado a lado, em clima de proximidade, o que foi interpretado como a primeira aparição pública do suposto casal.

Mais recentemente, os dois teriam viajado para a Suíça, onde passaram alguns dias juntos em hotéis de luxo e foram vistos com amigos da modelo. De acordo com fontes, o relacionamento já dura “há alguns meses” e os dois mantêm contato frequente, apesar de viverem em cidades diferentes — ele em Los Angeles e ela em Nova York.

Luisa Laemmel é formada em psicologia e já trabalhou com marcas internacionais de moda e beleza. Já Bloom, conhecido por papéis em franquias como “Piratas do Caribe” e “O Senhor dos Anéis”, mantém uma rotina dividida entre projetos no cinema e a criação dos filhos.

Até o momento, nem o ator nem a modelo comentaram publicamente sobre o relacionamento.

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