famosos Orlando Bloom fala pela primeira vez da separação de Katy Perry, atração do The Town dia 14 Declaração foi feita em entrevista para divulgar novo filme de ator

Orlando Bloom falou pela primeira vez sobre a separação de Katy Perry, anunciada em 3 de julho em um comunicado à revista US Weekly. A cantora irá fechar a edição do The Town que começa hoje como headliner do Palco Skyline, no dia 14 de setembro.

No programa "Today", apresentado por Craig Melvin na manhã de sexta-feira na rede NBC, o ator manteve a mesma cordialidade usada pela cantora para tratar do assunto.

— Sou muito grato. Temos uma filha linda — disse Bloom, na entrevista para promover seu novo filme, "The Cut", em que é um boxeador em fim de carreira que busca um título e para isso se submete a um regime severo de perda de peso para poder entrar em outra categoria. — Estamos ótimos. Vamos ficar ótimos. Nada além de amor .

Orlando e Katy começaram a namorar em 2016. Depois de um rompimento no ano seguinte, reataram e ficaram noivos em 2019, um ano antes do nascimento da filha, Daisy.

Oshow do The Town faz parte da mais nova turnê de Katy, a "The Lifetimes Tour", que combina sucesssos com canções presentes de seu último disco. A mistura deve incluir "Teary Eyes", "California Gurls" e "I Kissed a Girl".

