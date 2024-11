A- A+

HOMENAGEM ''Oro para que eu logo vá viver na eternidade com Deus e Gugu'', diz Rose Miriam Rose trava atualmente uma disputa na Justiça pela herança do apresentador

Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, publicou uma homenagem ao apresentador no último sábado, 2. Em uma sequência de fotos no Instagram, ela, que atualmente trava na Justiça uma disputa pela herança do apresentador, escreveu um texto emocionado.

"Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno. Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele!", escreveu.

Rose Miriam continuou: "Pudemos viver em família e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Eu oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu, esse homem que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida!"

A herança de Gugu

Gugu Liberato e Rose Miriam tiveram três filhos: João Augusto, de 22 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 20.



Em sua herança, estimava em R$ 1 bilhão, ele deixou 75% de seu patrimônio aos filhos, e os outros 25% a serem divididos entre cinco sobrinhos. Constava, também, uma pensão vitalícia de R$ 163 mil à sua mãe.

Deixada de fora, Rose Miriam foi à Justiça cobrando por uma parcela. Posteriormente, o comerciante Ricardo Rocha, de 49 anos, se envolveu na polêmica alegando ser um suposto filho de Gugu.

