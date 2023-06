A- A+

CANTOR Orochi deixa hospital e retoma shows após quatro dias internado com infecção na boca Rapper de 24 anos precisou cancelar apresentações no último fim de semana devido ao problema de saúde: 'Já melhor, graças a Deus'

O rapper Orochi deixou o hospital, nesta segunda-feira (5), após permanecer quatro dias internado para tratar uma infecção na boca. No último fim de semana, os shows do cantor — fenômeno recente no gênero musical, ao lado de nomes como Matuê e Poze do Rodo — precisaram ser cancelados devido ao problema de saúde enfrentado pelo jovem de 24 anos, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A agenda será retomada nesta semana, como informa ao GLOBO o produtor do artista.

"A agenda de shows do último fim de semana foi adiada, mas os próximos finais de semana seguem normalmente com os shows confirmados", ressalta o produtor do cantor, que teve alta hospitalar nesta segunda-feira (4) e já passa bem.

Nesta madrugada, Orochi publicou um vídeo, por meio do Instagram, no quarto de hospital onde esteve internado. "Recuperando", escreveu ele. A influenciadora digital Lara Jucá também fez um post mostrando que o namorado já restabeleceu a saúde. "Ele já tá melhor, graças a Deus! Deu tudo certo", comemorou ela, agradecendo o apoio de fãs e seguidores.

