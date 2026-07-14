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FREVO Orquestra Capa Bode: primeiro álbum de Frevo ganha lançamento nas plataformas Orquestra, de Nazaré da Mata, lança "Euterpina Juvenil Nazarena e os Cantos da Sua Casa" nesta sexta (17)

A Praça Herculano Bandeira, conhecida como Praça do Frevo, em Nazaré da Mata, Mata Norte pernambucana, vai ser palco da consolidação de um trabalho secular, que ganha "corpo" em um projeto fonográfico com lançamento marcado para esta sexta-feira (17).

Trata-se da Orquestra Capa Bode, outrora chamada de Orquestra Euterpina Juvenil Nazarena, concebida meses após a abolição da escravidão no País, em 1888.



O público será apresentado ao álbum "Euterpina Juvenil Nazarena e os Cantos da Sua Casa", o primeiro trabalho instrumental de Frevo. O acesso é gratuito. Na ocasião, o Terno Soprado também faz participação.

Em um passeio pelo Frevo de Bloco, Frevo-Canção e o Frevo de Rua, entre outros desdobramentos do maior ritmo pernambucano, o álbum reúne composições inéditas que dialogam com as tradições da Zona da Mata - inclusive em ruas, procissões, cortejos de maracatus e outras vertentes culturais da Região.





Faixas

Ao logo do disco, a força do metais ("Na Pressão"), assim como a estética dos cablocos de lança ("Caboclo Pulando") dão o tom da sonoridade do trabalho, que passa também pelo ambiente carvavalesco mesclado às influências sertanejas, na faixa "Frevo Baião".

"Boi de Nino", sob inspiração dos ciclos festivos do interior de Pernambuco e "Lula no Frevo", em celebração a personagens e sonoridades que ajudaram a construir a identidade musical da Região, também se destacam no trabalho, entre outras canções que perfazem quase 30 minutos de composições assinadas por João Paulo, Guilherme Otávio, Gaspar Sax, Lula e Maestro Hermes - este último em tom de saudade.





Crédito: Divulgação

Bandas filarmônicas e seus mestres também são homenageados no álbum, produzido por dez músicos da orquestra: Guilherme Otávio, Rubens Alves, Gabriel Guilherme, Jorge Ricardo, Carlos Eduardo, Gaspar Sax, Luciano Ramos, João Fernandes, Luciel Ramos e João Paulo.

Patrimônio

A Orquestra Capa Bode ganhou o reconhecimento de Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2010. Atuante também como Ponto de Cultura e como escola de formação musical, o conjunto instrumental formou pouco mais de 50 mil novos nomes orquestrais.

Fomentado pelo Funcultura de Pernambuco, o lançamento do álbum "Euterpina Juvenil Nazarena e os Cantos da Sua Casa" vai viabilizar, também, produção de um documentário acerca do processo de criação da obra, além da distribuição de pelo menos um mil CD's - com 200 exemplares com identificaçào em braille.

SERVIÇO

Lançamento do projeto fonográfico "Euterpina Juvenil Nazarena e os Cantos da Sua Casa", da Orquestra Capa Bode

Quando: sexta-feira, 17 de julho, às 19h

Onde: Praça Herculano Bandeira (Praça do Frevo), em Nazaré da Mata

Acesso gratuito

Informações: @capabodeoficial

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