INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife apresenta concertos gratuitos nestas terça (25) e quarta (26) Ingressos ficam disponíveis virtualmente a partir das 10h do dia da apresentação e presencial na bilheteria do teatro

Com regência do maestro Lanfranco Marceletti, a Orquestra Sinfônica do Recife inicia a semana com concertos gratuitos nesta terça (25) e na quarta (26) no Teatro de Santa Isabel, às 20h.



No programa, peças de Arturo Márquez e Tchaikovsky, respectivamente com "Danzon nº 2" e "Sinfonia nº 5".

"Tenho certeza de que todo mundo, mesmo quem não tem o hábito de escutar música erudita, conhece um trecho dessa peça", ressalta o maestro.





Oferecidos pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos, gratuitos, terão os ingressos distribuídos a partir das 10h no dia das apresentações, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br



Quem quiser pode também pegar as entradas na bilheteria do teatro, presencialmente, uma hora antes dos espetáculos.

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Terça (25) e Quarta (26), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Acesso gratuito - virtualmente a partir das 10h nos dias dos concertos, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br e presencialmente uma hora antes do início, na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-3323

