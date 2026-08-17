A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco retoma sonoridade de conjunto musical da década de 1980 Concerto está marcado para esta quinta-feira (20) no Instituto Marcos Hacker de Melo; ingressos à venda

Três violas sertanejas se misturaram a bandolins, cavaquinho, violão, percussão e contrabaixo e, assim, na outrora década de 1980 e pelas mãos do saudoso maestro Cussy de Almeida (1936-2010), a Orquestra de Cordas Dedilhadas tomava forma no Conservatório Pernambucano de Música (CPM).



Nesta quinta-feira (20), no Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, a memória da música instrumental será resgatada (e renovada) com a nova formação do conjunto, em noite dedicada à tradição mas, também, ao contemporâneo, reafirmando a importância das cordas no universo sonoro.

O (re)começo da orquestra e o reforço da música instrumental em Pernambuco em todo seu legado, inclusive como expressão da identidade cultural nordestina, ficará a cargo dos instrumentistas Ronaldo Rodrigues e Vítor Castanheira (bandolins), Laís de Assis, Gabriel Arimatéia e Jota Carlos (violas de dez cordas), Nelson Brederode (cavaquinho), Rodrigo Samico e Daniel Vilela (violões de 7 cordas), Ivo Aurélio (violão de 6 cordas), Jefferson Cupertino (baixo acústico), Ismael Silva e George Rocha (percussão) e Thiago de Sá (editoração).





Composta por professores, alunos e ex-alunos do Conservatório, a apresentação - que conta com fomento do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, além do apoio do CPM, Governo do estado e da iniciativa privada - leva ao palco repertório que passa por nomes históricos da música, entre outros, Bozó, Rossini Ferreira e Ivanildo Maciel.

LP e livro

Foi com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) que a orquestra teve um LP (1984) e um CD (1997) lançados no mercado, sob a produção de Maurício Carrilho.

À época, nomes como os de Maestro Duda, João Lyra e o próprio Cussy de Almeida integravam o rol de músicos das 13 faixas que compunham o trabalho. Um livro com os arranjos também foi lançado pela Fundação, dando sequência a um trabalho iniciado na década de 1970 pela Orquestra Armorial.

SERVIÇO

Concerto da Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco

Quando: quinta-feira (20), às 19h30

Onde: Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 no site Megapass

Informações: @institutomarcoshackerdemelo

Veja também