A- A+

A Orquestra Criança Cidadã apresenta, no próximo sábado (06), às 18h, o 1º Concerto Oficial de 2023, na Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, no Recife. Com entrada gratuita e aberto a todos os públicos, o evento marca a sequência de sete concertos oficiais durante o ano, até o mês de dezembro.

“Estamos muito felizes com a volta dos concertos oficiais, que cumprem uma função importante”, explica o maestro titular da Orquestra, José Renato Accioly. “Além da formação de plateia, formamos o repertório profissional dos alunos e também os acostumamos a apresentações de forma regular”, explica Accioly, coordenador musical do projeto social.

Para o primeiro concerto oficial do ano, com a Orquestra Jovem – composta pelos músicos mais avançados do projeto –, o programa trará a Abertura “Egmont”, op. 84, de Ludwig van Beethoven, e a “Sinfonia n° 8 em fá maior, op. 93”, do mesmo compositor. Entre estas, também será apresentada a versão para orquestra de cordas da “Bachianas brasileiras n° 9”, de Heitor Villa-Lobos.

Além dos concertos oficiais, a Orquestra Criança Cidadã segue com as apresentações dos Concertos para a Comunidade e de seus grupos representativos durante todo o ano. O calendário completo está disponível online, no site da OCC.

A Orquestra Criança Cidadã, sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio do Governo Federal e realização da Funarte.

SERVIÇO

1º Concerto Oficial da Orquestra Jovem Criança Cidadã - Temporada 2023

Quando: Sábado (6), às 18h

Onde: Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem

Acesso Gratuito

Veja também

MET Gala Personalidades do entretenimento, moda e esporte homenageiam Lagerfeld no MET Gala; veja looks