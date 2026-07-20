Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concertos no Teatro Santa Isabel
Apresentações comemorativas nesta sexta (24) e sábado (25) reúnem gerações de músicos formados pelo projeto social nascido no Coque
A Orquestra Criança Cidadã (OCC) celebra duas décadas de história com dois concertos comemorativos nesta sexta (24) e sábado (25), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife.
O espetáculo, voltado apenas para convidados, irá reunir diferentes gerações de músicos formados pela instituição que transformou a realidade de milhares de jovens em Pernambuco por meio da música clássica.
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Repertório festivo
A programação dos concertos de aniversário foi montada para refletir a evolução artística dos alunos. A abertura ficará por conta de um grupo de câmara formado por ex-alunos, interpretando a "Serenata para Cordas em Dó maior, Op. 48, de Tchaikovsky".
Na sequência, o Coro Infantil apresenta clássicos como “O fantasma”, “Dó-Ré-Mi”, do musical “A noviça rebelde”, e “O caderno”, de Toquinho, sob regência da professora Amilca Aniceto.
Com obras conhecidas pelo público geral, a Orquestra Infantil assumirá o palco com o Prélude do “Te Deum”, de Charpentier, o “Hino à alegria”, de Beethoven, além do clássico brasileiro “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, e “Chamambo”, de Manuel Artés, com regência de Ramón Perez.
O encerramento trará a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil e a Orquestra Sinfônica Jovem tocando desde a "Suíte Nordestina", do Maestro Duda, até a empolgante "Conga del Fuego Nuevo", de Arturo Márquez, e Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. As regências ficam com Jadson Dias e Rafael Dommar, respectivamente.
Sobre o projeto
Idealizada em 2006 pelo juiz de Direito João José Rocha Targino, a OCC teve início na comunidade do Coque, uma das áreas de vulnerabilidade social da capital pernambucana.
Hoje, o projeto atende gratuitamente cerca de 470 crianças e jovens, entre 6 e 21 anos, divididos em três núcleos: Coque (Recife), Camela (Ipojuca) e Chã de Cruz (Igarassu).
Além das aulas de música e da Escola de Formação de Luthier e Archetier (EFLA), dedicada à construção e restauração de instrumentos de cordas e seus respectivos arcos, os alunos recebem suporte pedagógico, médico, odontológico e psicológico.
"Quando criamos a Orquestra Criança Cidadã, acreditávamos que a música poderia abrir portas e transformar vidas. Vinte anos depois, temos a certeza de que ela fez muito mais do que isso: formou cidadãos, fortaleceu famílias e mostrou ao mundo o talento que nasce em Pernambuco", destaca o idealizador.
Com diversas apresentações internacionais no currículo, inclusive para os papas Francisco e Leão XIV - em 2014, 2023 e 2025 - muitos ex-alunos seguiram carreira profissional na música.
O caso mais emblemático é o do contrabaixista Antonino Tertuliano, que ingressou no ano de fundação do projeto, passou pela Orquestra Filarmônica de Israel e hoje integra a Niederbayerische Philharmonie, na Alemanha.