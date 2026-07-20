Seg, 20 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIANÇA CIDADÃ

Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concertos no Teatro Santa Isabel

Apresentações comemorativas nesta sexta (24) e sábado (25) reúnem gerações de músicos formados pelo projeto social nascido no Coque

Reportar Erro
Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concertos no Teatro Santa IsabelOrquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concertos no Teatro Santa Isabel - Foto: Victória Brito/Assessoria OCC

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) celebra duas décadas de história com dois concertos comemorativos nesta sexta (24) e sábado (25), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife.

O espetáculo, voltado apenas para convidados, irá reunir diferentes gerações de músicos formados pela instituição que transformou a realidade de milhares de jovens em Pernambuco por meio da música clássica.
 

Leia também

• Orquestra Capa Bode: primeiro álbum de Frevo ganha lançamento nas plataformas

• Idealizador da Orquestra Criança Cidadã anuncia novo projeto em celebração aos 20 anos de história

• Orquestra Criança Cidadã apresenta o concerto "Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical"



Repertório festivo
A programação dos concertos de aniversário foi montada para refletir a evolução artística dos alunos. A abertura ficará por conta de um grupo de câmara formado por ex-alunos, interpretando a "Serenata para Cordas em Dó maior, Op. 48, de Tchaikovsky".

Na sequência, o Coro Infantil apresenta clássicos como “O fantasma”, “Dó-Ré-Mi”, do musical “A noviça rebelde”, e “O caderno”, de Toquinho, sob regência da professora Amilca Aniceto.

Com obras conhecidas pelo público geral, a Orquestra Infantil assumirá o palco com o Prélude do “Te Deum”, de Charpentier, o “Hino à alegria”, de Beethoven, além do clássico brasileiro “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, e “Chamambo”, de Manuel Artés, com regência de Ramón Perez.

Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concertos no Teatro Santa Isabel. Foto: Victória Brito/Assessoria OCC


O encerramento trará a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil e a Orquestra Sinfônica Jovem tocando desde a "Suíte Nordestina", do Maestro Duda, até a empolgante "Conga del Fuego Nuevo", de Arturo Márquez, e Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. As regências ficam com Jadson Dias e Rafael Dommar, respectivamente. 

Sobre o projeto
Idealizada em 2006 pelo juiz de Direito João José Rocha Targino, a OCC teve início na comunidade do Coque, uma das áreas de vulnerabilidade social da capital pernambucana.

Hoje, o projeto atende gratuitamente cerca de 470 crianças e jovens, entre 6 e 21 anos, divididos em três núcleos: Coque (Recife), Camela (Ipojuca) e Chã de Cruz (Igarassu). 

Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concertos no Teatro Santa Isabel. Foto: Victória Brito/Assessoria OCC

Além das aulas de música e da Escola de Formação de Luthier e Archetier (EFLA), dedicada à construção e restauração de instrumentos de cordas e seus respectivos arcos, os alunos recebem suporte pedagógico, médico, odontológico e psicológico.

"Quando criamos a Orquestra Criança Cidadã, acreditávamos que a música poderia abrir portas e transformar vidas. Vinte anos depois, temos a certeza de que ela fez muito mais do que isso: formou cidadãos, fortaleceu famílias e mostrou ao mundo o talento que nasce em Pernambuco", destaca o idealizador.

Com diversas apresentações internacionais no currículo, inclusive para os papas Francisco e Leão XIV - em 2014, 2023 e 2025 - muitos ex-alunos seguiram carreira profissional na música.

Pernambucano Antonino Tertuliano toca contrabaixoContrabaixista pernambucano Antonino Tertuliano. Foto: Divulgação/Andrea Bucci


O caso mais emblemático é o do contrabaixista Antonino Tertuliano, que ingressou no ano de fundação do projeto, passou pela Orquestra Filarmônica de Israel e hoje integra a Niederbayerische Philharmonie, na Alemanha.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter