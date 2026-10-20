Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito no Compaz Ariano Suassuna
Apresentação acontece nesta quinta (22) com repertório que passa pela música erudita, MPB e temas do cinema
O Grupo de Sopros e Percussão da Orquestra Criança Cidadã apresenta, nesta quinta-feira (22), concerto gratuito no Compaz Ariano Suassuna localizado no Bongi, Zona Oeste da cidade.
Gratuita, a apresentação tem início às 15h com repertório que passa pela música erudita e também por MPB e clássicos do cinema e da televisão.
Oboés e clarinetes
Sob a regência do maestro Jadson Dias, o concerto do Grupo de Sopros vai contar com aproximadamente 50 instrumentistas.
Naipes de flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones, eufônios, tubas e percussão perfazem o concerto que, além do viés musical, pretende aproximar o público da música instrumental a partir do formato didático da apresentação.
Entre as obras que vão compor o conccerto estão canções brasileiras como "O Caderno e a Aquarela", "Asa Branca" e "Aquarela do Brasil".
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"Pompa e Circunstância", de Edward Elgar e o tema de "Game of Thrones", de Ramin Djawadi, também integram o rol de canções do repertório do grupo - que terá os arranjos assinados por Joedson Cezar, Jamberê e Jadson Dias.
A Orquestra Criança Cidadã, sediada no 7º Depósito de Suprimento do Exército Brasileira, é fomentada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Roaunet, e tem apoio master da Caixa Econômica Federal.
SERVIÇO
Concerto do Grupo de Sopros e Percussão da Orquestra Criança Cidadã
Quando: quinta-feira (22), às 15h
Onde: Compaz Ariano Suassuna - Av. Abdias Carvalho, Bongi
Acesso gratuito
Informações: @criancacidada