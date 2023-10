A- A+

DIAS DAS CRIANÇAS Orquestra Criança Cidadã: concerto celebra o Dia das Crianças no Teatro de Santa Isabel Grupo se apresenta nesta quinta-feira (12), com acesso gratuito

Sob a regeência do maestro José Renato Accioly, a Orquestra Criança Cidadã celebra o Dia das Crianças com concerto gratuito nesta quinta-feira (12), às 16h, no Teato de Santa Isabel.



A apresentação, a quinta da temporada oficial da orquestra, terá acesso gratuito - com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes do concerto.





Além da regência de Accioly, participa também a professora Amilca Aniceto para narrar a obra "Pedro e o Lobo", do compositor russo Serguei Prokofiev - na ocasião, uma história infantil contada por meio da música, será contada à plateia.

Obras de Villa-Lobos, Sergei Rachmaninov, Carlos Cardel e Handel, entre outros autores, integram o repertório do concerto, que terá dois alunos solistas entre os destaques: Kleberson Vynicius, violoncelista (em Vocalise, de Rachmaninov) e Singrid Vitória, violonista, em Oblivion, de Piazzolla.

O calendário oficial de 2023 da Orquestra Criança Cidadã pode ser acompanhado no site do projeto: www.orquestracriancacidada.org.br/concertos.

Serviço

Quando: Quinta-feira (12), 16h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito - com retirada dos ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo

