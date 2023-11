Orquestra Criança Cidadã faz apresentação gratuita na Caixa Cultural, no Recife, neste domingo (19)

A- A+

Após concerto para o papa Francisco, no Vaticano, no último dia 4 de novembro, a Orquestra Criança Cidadã realiza uma apresentação neste domingo (19), no teatro da Caixa Cultural, no Bairro do Recife, na área central da capital.



A performance, com entrada gratuita, acontece às 16h. Os ingressos, que são limitados, estão disponíveis na bilheteria do local do evento. O objetivo é agradecer ao público pelo incentivo e pela audiência durante a viagem à Itália.

O repertório será o mesmo das apresentações na Basílica de São Pedro, com arranjos e obras originais de compositores do Brasil, Itália, Rússia, Ucrânia, Argentina e Alemanha.



A regência ficará a cargo do coordenador musical da Orquestra Criança Cidadã, José Renato Accioly. Alguns alunos do projeto atuarão como solistas, a exemplo de Singrid Sousa (violino) e Kleberson Vynícius (violoncelo).

“Foi ótimo, uma emoção sem igual, principalmente para a gente, que é de periferia”, relembrou a violinista Geyphanne Pereira, sobre a oportunidade de ter tocado para o líder máximo da Igreja Católica.



“Quando ele passou pelo lado da gente, foi surreal. Com certeza, ele gostou”, afirmou o violoncelista Wesley Matheus, que também esteve lado a lado com o papa, na Sala Paulo VI, no último dia 4.

Uma síntese dos preparativos e da repercussão da apresentação no Vaticano vai ao ar na televisão em 2024, no documentário Concertos pela Paz, com incentivo da Caixa. O filme tem roteiro e direção de Cleodon Coelho e filmagens de Ivanildo “Nido” Machado.

Veja também

AGRESTE Festival Macuca das Artes começa nesta sexta-feira (17), com atrações como Gil, Liniker e Silva