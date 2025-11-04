A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto em Jaboatão dos Guararapes Apresentação, gratuita, no Cine-Teatro Samuel Campelo, vai contar também com o Grupo de Sopros da orquestra

Sob a regência da maestrina Karolayne Santos, a Orquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto gratuito nesta quarta-feira (5) no Cine-Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).



Na ocasião, o Grupo de Sopros da orquestra, regido pelo maestro Jadosn Dias, também se apresenta, com início dos espetáculos marcado para as 14h.



Clássicos nacionais que passam por Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e Toquinho ao cancioneiro internacional de nomes como Edward Elgar e Jacques de Gouy, integram o repertório.









Para a maestrina Karolayne, a tarde promete ser de muita música e conexão entre os jovens músicos e a comunidade. "Estamos muito animados para compartilhar este momento com o público de Jaboatão. Vai ser uma tarde de muita música, emoção e conexão entre crianças, jovens músicos e a comunidade".

Já o maestro Jadson Dias, destaca a oportunidade do concerto em celebrar a diversidade musical. "É gratificante conduzir o grupo de sopros da OCC, com repertório rico e variado. Esperamos que cada peça desperte novas experiências e sensações ao público".

Os ingressos (gratuitos) para os concertos estão disponíveis no site do projeto Orquestra Criança Cidadã.

SERVIÇO

Concerto da Orquestra Infantil Criança Cidadã e do Grupo de Sopros

Quando: Quarta-feira (5), às 14h

Onde: Cine-Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão

Acesso gratuito (com retirada no site do projeto)

Informações: (81) 3462-5340

Veja também