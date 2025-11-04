Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INSTRUMENTAL

Orquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto em Jaboatão dos Guararapes

Apresentação, gratuita, no Cine-Teatro Samuel Campelo, vai contar também com o Grupo de Sopros da orquestra

Reportar Erro
Orquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto nesta quarta (5), em Jaboatão dos GuararapesOrquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto nesta quarta (5), em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC

Sob a regência da maestrina Karolayne Santos, a Orquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto gratuito nesta quarta-feira (5) no Cine-Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Na ocasião, o Grupo de Sopros da orquestra, regido pelo maestro Jadosn Dias, também se apresenta, com início dos espetáculos marcado para as 14h.

Clássicos nacionais que passam por Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e Toquinho ao cancioneiro internacional de nomes como Edward Elgar e Jacques de Gouy, integram o repertório.

 

Leia também

• Obras de Francisco Brennand e Gilvan Samico estarão expostas em mostra do NACC

• Juliano Holanda e PC Silva são atrações do Terra no próximo 21 de novembro



Para a maestrina Karolayne, a tarde promete ser de muita música e conexão entre os jovens músicos e a comunidade. "Estamos muito animados para compartilhar este momento com o público de Jaboatão. Vai ser uma tarde de muita música, emoção e conexão entre crianças, jovens músicos e a comunidade".

Já o maestro Jadson Dias, destaca a oportunidade do concerto em celebrar a diversidade musical. "É gratificante conduzir o grupo de sopros da OCC, com repertório rico e variado. Esperamos que cada peça desperte novas experiências e sensações ao público". 

Os ingressos (gratuitos) para os concertos estão disponíveis no site do projeto Orquestra Criança Cidadã.

SERVIÇO
Concerto da Orquestra Infantil Criança Cidadã e do Grupo de Sopros
Quando: Quarta-feira (5), às 14h
Onde: Cine-Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão
Acesso gratuito (com retirada no site do projeto)
Informações: (81) 3462-5340

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter