NO PAÇO DO FREVO Orquestra Criança Cidadã realiza concerto com música sacra, brasileira e israelense no Paço do Frevo Apresentação gratuita e aberta ao público traz programa ensaiado para o Domingo de Pentecostes, em Jerusalém

Prestes a embarcar para Israel, a Orquestra Jovem Criança Cidadã apresenta em primeira mão às 17h deste domingo (21), no Paço do Frevo, o concerto preparado para exibição na Terra Santa que acontece uma semana mais tarde, no dia 28.

Com entrada gratuita (mediante inscrição), o evento é uma oportunidade de presenciar ao vivo o repertório sacro escolhido para o Pentecostes e as raízes brasileiras da OCC na primeira oportunidade em que os músicos do projeto irão tocar no Oriente Médio.

Neste concerto, o programa traz músicas sacras cristãs, incluindo composições de Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, junto a obras brasileiras como as “Três peças nordestinas”, de Clóvis Pereira, e movimentos das “Bachianas brasileiras” nº 4, 5 e 9, de Heitor Villa-Lobos.

Para coroar, a canção popular israelense “Yerushalayim shel zahav”, também conhecida como "Jerusalém de ouro", de Naomi Shemer, será interpretada com um arranjo escrito exclusivamente para a ocasião.

O concerto no Paço do Frevo faz parte do calendário de concertos oficiais do projeto, que segue também com os Concertos para a Comunidade e os de seus demais grupos representativos durante todo o ano. O calendário completo está disponível online, no site da OCC.

A Orquestra Criança Cidadã, sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio do Governo Federal e realização da Funarte.

Em Jerusalém

A apresentação internacional da OCC no domingo seguinte se dará no Portão de Jafa, em Jerusalém, como parte do show de encerramento do 11º Congresso Internacional de Pentecostes na Terra Santa, organizado pela Comunidade Obra de Maria em parceria com a Canção Nova e o Convento Maronita de Jerusalém. O evento reúne evangelizadores e fiéis peregrinos para conferências, vigília e uma celebração inédita de Pentecostes.

