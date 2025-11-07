Orquestra Criança Cidadã realiza concerto flutuante pelas águas do Capibaribe
Apresentações acontecem entre os próximos dias 13 e 16 de novembro, a bordo de um catamarã
As águas do Capibaribe vão ser tomadas pela arte instrumental dos componentes da Orquestra Criança Cidadã, em concertos realizados a bordo de um catamarã, entre os próximos dias 13 e 16 de novembro.
Gratuitas, as apresentações flutuantes acontecem em frente ao Parque das Graças.
A ideia é fundir música e natureza em celebração que inicia com o ensaio geral, na próxima quinta-feira, e no domingo o concerto oficial, às 16h30.
"É a primeira vez que a Prefeitura do Recife promove um concerto da Orquestra Criança Cidadã de forma flutuante, em cima de um catamarã, reforçando a integração entre arte, cidade, natureza e a democratização do acesso à música orquestral, seja erudita ou popular", ressalta o secretário de Turismo e Lazer da cidade, Thiago Ângelus.
SERVIÇO
Concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã
Quando: Quinta-feira (13) - Ensaio geral // Domingo (16) - Concerto Oficial, às 16h30
Acesso gratuito
Informações: @visitrecife