Sex, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta07/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INSTRUMENTAL

Orquestra Criança Cidadã realiza concerto flutuante pelas águas do Capibaribe

Apresentações acontecem entre os próximos dias 13 e 16 de novembro, a bordo de um catamarã

Reportar Erro
Orquestra fará concertos flutuantes pelas águas do CapibaribeOrquestra fará concertos flutuantes pelas águas do Capibaribe - Foto: Augusto Cataldi / Ascom OCC

As águas do Capibaribe vão ser tomadas pela arte instrumental dos componentes da Orquestra Criança Cidadã, em concertos realizados a bordo de um catamarã, entre os próximos dias 13 e 16 de novembro.

Gratuitas, as apresentações flutuantes acontecem em frente ao Parque das Graças.

A ideia é fundir música e natureza em celebração que inicia com o ensaio geral, na próxima quinta-feira, e no domingo o concerto oficial, às 16h30.

 

Leia também

• Festival de Teatro de Igarassu celebra 15 anos com espetáculos gratuitos na cidade

• "O Agente Secreto" e último show de Planet Hemp são destaques do fim de semana



"É a primeira vez que a Prefeitura do Recife promove um concerto da Orquestra Criança Cidadã de forma flutuante, em cima de um catamarã, reforçando a integração entre arte, cidade, natureza e a democratização do acesso à música orquestral, seja erudita ou popular", ressalta o secretário de Turismo e Lazer da cidade, Thiago Ângelus.

SERVIÇO
Concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã
Quando: Quinta-feira (13) - Ensaio geral // Domingo (16) - Concerto Oficial, às 16h30
Acesso gratuito
Informações: @visitrecife

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter