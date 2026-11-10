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INSTRUMENTAL Orquestra Criança Cidadã faz Concerto Oficial da Temporada nesta quarta (11) no Santa Isabel Sob regência do maestro Rafael Dommar, orquestra apresenta ao público clássicos europeus

Clássicos europeus, participação do violoncelista Cleyton Laurentino da Silva Júnior e regência do maestro titular Rafael Dommar marcam a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã nesta quarta (11) no Teatro de Santa Isabel.

O concerto, gratuito, é o 4º da Temporada 2026 do conjunto musical, que segue colocando em evidência o papel na formação de novos expoentes da música clássica em Pernambuco.



ABERTURA

Premiado com a primeira colocação no Concurso Jovens Solistas 2026 da Orquestra, o violoncelista Cleyton Laurentino da Silva Júnior é destaque da noite de concerto.



Ele vai atuar no palco como solista na abertura do programa - que terá o "Concerto para Violoncelo nº 1 em Dó Maior", de Franz Joseph Haydn, iniciando os trabalhos da noite.



Na sequência o público poderá conferir a célebre abertura da ópera “Guilherme Tell”, de Gioachino Rossini, famosa por seus intensos contrastes dramáticos e final vibrante.





Já no encerramento, o maestro Rafael Dommar conduzirá o quarto movimento (Allegro con fuoco) da Sinfonia nº 9 em Mi menor "Do Novo Mundo", de Antonín Dvořák. A peça é uma das sinfonias mais famosas da história da música universal.

EXPANSÃO

O 4º Concerto Oficial da Orquestra Criança Cidadã integra o ciclo celebrativo do grupo neste 2026, incluindo a expansão de seus núcleos.



Além das unidades no Coque, onde tudo começou, há duas décadas, de Ipojuca e de Igarassu, recentemente foi inaugurado um quarto núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitano do Recife (RMR).

Vale lembrar que a Orquestra Criança Cidadã tem sede nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, e é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) - com a Caixa Econômica Federal entre seus apoiadores.

SERVIÇO

4º Concerto Oficial Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã (Temporada 2026)

Quando: quarta-feira, 11 de novembro, às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito (com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo)

Informações: @criancacidada

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