A- A+

12 DE OUTUBRO Orquestra Criança Cidadã celebra o Dia das Crianças com concerto gratuito no Teatro Luiz Mendonça Apresentação ficará por conta da Orquestra Sinfônica Infantil, que fará seu primeiro concerto oficial

Os pequenos serão celebrados em seu dia, 12 de outubro, por gigantes da música instrumental de Pernambuco, integrantes da Orquestra Criança Cidadã, mais precisamente da Orquestra Sinfônica Infantil em seu primeiro concerto oficial.



A apresentação acontece nesta segunda, Dia das Crianças, no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. O acesso gratuito com retirada de ingressos neste link.



O concerto será levado por instrumentistas entre 7 e 15 anos, regidos por Ramón Perez.



No palco mais de 90 jovens músicos dividem o espetáculo com o Coro da OCC e do Núcleo Popular - com a primeira parte do concerto regida pela maestra Amilca Aniceto, à frente do curso de Canto Coral ao lado do maestro Jadson Días.

No repertório, memórias afetivas do universo musical das crianças integram a programação. Canções como “Faça uma Careta”, “Dó, Ré, Mi”, “O Caderno” e “História de uma Gata” serão desenvolvidos pela orquestra.





Sinfônica Infantil

Na segunda parte da apresentação os pequenos da Orquestra Sinfônica Infantil da OCC se juntam ao Coro e à banda do Núcleo Popular para ampliar a formação no palco e conduzir o público.



Na sequência de obras e canções, “Ode à alegria”, de Beethoven, “Fazendinha”, do Mundo Bita e sucessos do Trem da Alegria, a exemplo de “Uni Duni Tê” estarão no repertório.

“Será um concerto para as crianças, mas também para os adultos que ainda carregam consigo as lembranças da infância. São músicas que despertam memórias e emoções, ao mesmo tempo em que permitem aos nossos alunos viver uma experiência musical rica, desafiadora e muito especial”, ressalta o maestro Ramón Perez.

Vale destacar que os arranjos para o concerto foram preparados pela pianista venezuelana Maribel Puentes, coordenadora pedagógica musical da Orquestra Criança Cidadã.

SERVIÇO

Concerto do Dia das Crianças da Orquestra Criança Cidadã (OCC), com a Orquestra Sinfônica Infantil

Quando: segunda-feira (12), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Acesso gratuito com retirada de ingressos neste link

Informações: @criancacidada

Veja também