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MÚSICA Orquestra Criança Cidadã apresenta o concerto "Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical" Apresentação ocorre nesta sexta-feira (9), às 19h, na Caixa Cultural

A Orquestra Criança Cidadã retorna com o concerto “Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical”. Apresentado pela sua orquestra de câmara do projeto, o espetáculo pode ser conferido nesta sexta-feira (9), às 19h, no Teatro da Caixa Cultural.

Sobem ao palco 14 jovens músicos. A proposta do programa que eles executam é conduzir a plateia por um percurso musical que atravessa diferentes estilos, sonoridades e influências da música erudita.

Obras de Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, Ludwig van Beethoven, Astor Piazzolla e Benjamin Britten compõem o repertório. As obras escolhidas estabelecem conexões entre Brasil, Argentina, Inglaterra e Alemanha.



Essa é a terceira apresentação de “Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical” neste ano. O espetáculo busca aproximar o público da música de concerto, apostando na escuta acessível e envolvente.

Serviço:

Concerto “Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical”, com a Orquestra de Câmara da Orquestra Criança Cidadã

Quando: sexta-feira (9), às 19h

Onde: Caixa Cultural - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Informações: (81) 3425-1915



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