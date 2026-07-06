Orquestra Criança Cidadã apresenta o concerto "Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical"
Apresentação ocorre nesta sexta-feira (9), às 19h, na Caixa Cultural
A Orquestra Criança Cidadã retorna com o concerto “Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical”. Apresentado pela sua orquestra de câmara do projeto, o espetáculo pode ser conferido nesta sexta-feira (9), às 19h, no Teatro da Caixa Cultural.
Sobem ao palco 14 jovens músicos. A proposta do programa que eles executam é conduzir a plateia por um percurso musical que atravessa diferentes estilos, sonoridades e influências da música erudita.
Obras de Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, Ludwig van Beethoven, Astor Piazzolla e Benjamin Britten compõem o repertório. As obras escolhidas estabelecem conexões entre Brasil, Argentina, Inglaterra e Alemanha.
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Essa é a terceira apresentação de “Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical” neste ano. O espetáculo busca aproximar o público da música de concerto, apostando na escuta acessível e envolvente.
Serviço:
Concerto “Ecos Sinfônicos: Uma Viagem Musical”, com a Orquestra de Câmara da Orquestra Criança Cidadã
Quando: sexta-feira (9), às 19h
Onde: Caixa Cultural - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Entrada gratuita
Informações: (81) 3425-1915