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Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca celebra 12 anos com concerto nesta quinta-feira (12)

Apresentação, gratuita, será na Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio, no distrito de Camela

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Celebração dos doze anos da orquestra será com concerto gratuito nesta quinta (12)Celebração dos doze anos da orquestra será com concerto gratuito nesta quinta (12) - Foto: Mike Torres/Ascom/OCC

De Ludwig van Beethoven a Chico Buarque, passando ainda pela sonoridade do pernambucano Maestro Duda compõem a apresentação da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca, em concerto nesta quinta-feira (12) na Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio, no distrito de Camela.

Gratuito, o concerto vai reunir mais de 200 alunos de diferentes níveis de formação da orquestra, que está em celebração aos doze anos do conjunto musical.

Grupos de flauta, coros Infantil e Infantojuvenil, Orquestra Infantil e Orquestra Infantojuvenil estarão na programação.

A ideia é de que o público acompanhe as diferentes etapas do processo de aprendizagem, iniciando dos primeiros exercícios até os repertórios mais elaborados.

Além dos nomes já citados, integram ainda a composição do repertório da orquestra obras de Antonio Vivaldi, Johannes Brahms, Arturo Márquez e Toquinho.

 

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“Celebrar os 12 anos do núcleo de Ipojuca é reconhecer o caminho percorrido por tantos alunos e professores. Cada apresentação representa horas de estudo, dedicação e aprendizado coletivo.

Nosso maior compromisso é oferecer uma formação musical consistente e contribuir para que esses jovens desenvolvam suas capacidades e encontrem novas oportunidades por meio da música”, destaca o maestro Márcio Pereira.

REGÊNCIAS
Os grupos de flauta com a professora Nataly Gomes à frente, abrem a apresentação da orquestra.

Obras como “Ode to Joy”, de Ludwig van Beethoven, e “Can-Can”, de Jacques Offenbach, integram a programação.

Já os coros Infantil e Infantojuvenil terão regência do maestro Jadson Dias, com composições que transitam entre a música popular e o repertório coral.

“O Caderno”, “A Paz” e “Asas da Alva” estão entre as obras que vão ser apresentadas.

A Orquestra Infantil, conduzida pelo maestro Diógenes Santos, interpretará peças como “Yesterday”, associada ao repertório dos Beatles e “Canção de Ninar”, de Johannes Brahms, entre outras.

E a Orquestra Infantojuvenil, sob regência do maestro Márcio Pereira, apresentará o Concerto para Cordas em Sol Maior, RV 151, de Antonio Vivaldi, Conga del Fuego Nuevo, do mexicano Arturo Márquez, e a Suíte Nordestina, do compositor pernambucano Maestro Duda. 

A ORQUESTRA
A história da Orquestra Criança Cidadã começou a ser contada em 2006, no bairro do Coque, no Recife. O núcleo do conjunto, em Ipojuca, celebra junto ao grupo que deu origem a uma sonoridade que ficou conhecida internacionalmente, inclusive pela contribuição social que deu aos seus componentes.

O conuunto musical segue em expansão Pernambuco afora, e atualmente, a Orquestra Criança Cidadã está presente em quatro núcleos: Coque, Ipojuca, Igarassu e São Lourenço da Mata - onde inaugurou recentemente uma nova unidade na Comunidade Obra de Maria.

Por meio de atividades gratuitas, a instituição oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral, musicalização e prática orquestral, proporcionando aos estudantes uma formação que vai além dos palcos.

O trabalho também valoriza o desenvolvimento da disciplina, da responsabilidade, da convivência coletiva e da cidadania, contribuindo para a construção de novas perspectivas pessoais e profissionais para crianças e jovens.

SERVIÇO
Concerto da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Ipojuca - 12 Anos
Quando: quinta-feira (12), às 19h
Onde: Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio - Rua Santo Antônio, 10, Camela, Ipojuca
Acesso gratuito
Informações: @criancacidada

 

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