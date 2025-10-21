A- A+

CAUSA SOCIAL Orquestra das Pás faz 46 anos e comemora com participação de Gilliard, no dia 25 de outubro Parte da renda do evento será destinada às vítimas do desabamento de Ouro Preto, em Olinda

No próximo dia 25 de outubro, o tradicional Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, Recife, promove uma noite com atrações variadas para celebrar o anversário do grupo musical Orquestra das Pás e ainda ajudar as vítimas da recente tragédia do desabamento em Ouro Preto, Olinda, que resultou em dez feridos e duas mortes.

“É muito importante comemorarmos esta data tão significativa para o Clube das Pás e para a Orquestra, que completa 46 anos. Ela é um verdadeiro patrimônio do Clube, sempre presente em aniversários e festas especiais”, comentou o diretor social do Clube das Pás, Álvaro Melo.

A Orquestra das Pás foi fundada em 1979, após a contratação de oito músicos para animar uma festa no Clube, que na época não tinha essa função específica. Com o passar do tempo, a Orquestra foi crescendo e conquistando fãs a cada baile em que se apresentava.

Seu repertório é marcado por canções nostálgicas, misturando músicas antigas com ritmos contemporâneos, como piseiro, xote, brega recifense, boleros, cumbias, salsas e músicas românticas.

Atualmente, a Orquestra das Pás conta com 15 integrantes, entre músicos e cantores.

SERVIÇO

Aniversário da Orquestra das Pás

Com Gilliard, Orquestra Montreal e Orquestra das Pás

Quando: 25 de outubro, a partir das 20h

Onde: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife

Ingresso: R$ 40 à venda no local

Ação Solidária: 50% da renda dos ingressos e 50% do lucro do bar serão destinados às famílias vítimas do desastre em Ouro Preto, Olinda

Informações: (81) 99411-2043



*Com informações da assessoria de imprensa

