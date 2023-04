Orquestra de Câmara de Pernambuco inicia circuito de música armorial; confira as datas e locais

A- A+

A Orquestra de Câmara de Pernambuco, comandada pelo maestro José Renato Accioly, lança o seu primeiro projeto do ano. O Circuito de Música de Câmara começa nesta sexta-feira (21), com uma apresentação em Algodões, distrito de Sertânia, no Sertão pernambucano.

Nesta edição, a turnê mergulha na música armorial, braço sonoro do Movimento Armorial encabeçado pelo escritor Ariano Suassuna. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, o projeto conta com cinco concertos gratuitos em cidades de Pernambuco e do Maranhão.



O Clube Recreativo de Algodões está sendo recuperado para que o distrito receba, pela primeira vez em sua história, uma orquestra. Depois, o concerto passará por Recife, Camaragibe, e pelas maranhenses Santa Rita e Itapecuru Mirim.

Confira a agenda:

21 de abril - Clube Recreativo de Algodões (Sertânia), 15h (concerto-aula) e 19h (concerto)

23 de abril - Concatedral de São Pedro dos Clérigos (Pátio de São Pedro, Recife), 15h (concerto-aula) e 17h (concerto)

28 de abril - Teatro Bianor Mendonça Monteiro (Camaragibe), 15h30 (concerto-aula) e 1 de 9 de junho - Santa Rita, Maranhão (local a definir), 16h (concerto-aula) e 19h (concerto)

10 de junho - Itapecuru Mirim, Maranhão (local a definir), 16h (concerto-aula) e 19h



