Orquestra de Câmara de Pernambuco inicia turnê por cidades de Pernambuco e do Maranhão

O distrito de Algodões, em Sertânia, município localizado no Sertão pernambucano, vai receber a estreia da série de shows que a Orquestra de Câmara de Pernambuco (OCPE) inicia, dentro da programação 2023 do conjunto - que para a estreia da temporada celebra, no palco, o Movimento Armorial com o Circuito de Música de Câmara - Edição Armorial.

Durantes os meses de abril e de junho, a OCPE - sob produção de Carla Navarro e fomento do Insituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal - percorre cidades pernambucanas e maranhenses, com apresentações comandadas pelo maestro José Renato Accioly em cinco concertos gratuitos com início em Sertânia na próxima sexta-feira (21).





A Orquestra vai passar também pelo Recife, no domingo (23) e por Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), dia 28. Já no Maranhão, as cidades de Santa Rita (09/06) e Itapecuru Mirim (10/06) recebem o concerto.

Pelo menos 25 pessoas viajam com a OCPE, incluindo músicos, maestro e produção. Integra a programação do circuito, um concerto-aula nos turnos da tarde e da noite, em cada uma das cidades que vão receber as apresentações da Orquestra, que para este ano, também vai promover mais uma edição do São João Sinfônico.



No programa dos concertos, "Três Peças Nordestinas", de Clóvis Pereira; "Aboio", de Cussy de Almeida; "Suíte Sem Rei, Nem Rei", de Capiba; "Chegança", de Benny Wolkoff; "Toada e Desafio", de Dierson Torres e "A Pedra do Reino - Suíte Armorial", de Jarbas Maciel.



Serviço

Orquestra de Câmara de Pernambuco - OCPE



- Circuito de Música de Câmara - Edição Armorial

Acesso gratuito

PERNAMBUCO



Sexta-feira, 21 de abril: Clube Recreativo de Algodões, em Sertânia

Concerto-Aula, 15h e Concerto, 19h



Domingo, 23 de abril: Concatedral de São Pedro dos Clérigos, no Pátio de São Pedro

Concerto-aula, 15h e Concerto, 17h

Sexta-feira, 28 de abril: Teatro Bianor Mendonça Monteiro, em Camaragibe

Concerto-aula, 15h30 e Concerto, 19h

MARANHÃO

Sexta-feira, 9 de junho: Santa Rita

Concerto-aula, 16h e Concerto, 19h



Sábado, 10 de junho: Itapecuru Mirim

Concerto-aula, 16h e Concerto, 19h





