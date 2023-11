A- A+

DIA NACIONAL DO SAMBA Orquestra de Samba celebra o Dia Nacional do gênero com show no Bairro do Recife Sob o comando de Gerlane Lops, o "Recife de Bambas" acontece nesta sexta-feira (1º), no Paço do Frevo

Para celebrar o samba, os tantans e os tamborins vão dar o tom do Bairro do Recife nesta sexta-feira (1º), com apresentação da Orquestra de Samba Recife de Bambas (ORB) - sob o comando da sambista pernambucana Gerlane Lops, que também assina a direção artística do show, marcado para começar às 18h.



Inspirada na Orquestra Cultural de Olinda - também idealizada por Gerlane Lops, aos 17 anos de idade - a ORB vai receber as boas-vindas do Frevo, no espaço dedicado ao ritmo pernambucano.







E ao abrir alas para o batuque do gênero que é unanimidade nacional, o Paço reafirma a importância de permitir o enlace de manifestações culturais do quilate do samba e do frevo - ritmos que serão celebrados na apresentação da Orquestra.



Shows com os bambas

Além de Gerlane Lops, a Orquestra de Samba Recife de Bambas leva para o palco nomes conhecidos do ritmo, pelas bandas de cá do Recife. São eles: Helena Cristina e Luísa Pérola.



Ao final da apresentação, um arrastão seguirá até a Praça do Arsenal, com direito à lavagem da Orquestra de Samba.

Serviço

Apresentação da Orquestra de Samba Recife de Bambas (ORB)

Com Gerlane Lops, Helena Cristina e Luísa Pérola

Quando: Sexta-feira (1º), 18h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

