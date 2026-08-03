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Hacker de Melo Orquestra de Sucata se apresenta de graça no Instituto Marcos Hacker de Melo, nesta terça (4) Projeto musical, que transforma materiais recicláveis em instrumentos musicais, reúne cultura e educação ambiental

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Promover educação ambiental através da música. Esse é o objetivo da Orquestra Sucata, que se apresenta nesta terça-feira (4), no Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A apresentação musical inédita, com início marcado para 19h30, terá entrada gratuita e os ingressos devem ser reservados online.

Som e reciclagem

A Orquestra de Sucata tem um trabalho baseado na ressignificação do lixo urbano.



Utiliza, por exemplo, no lugar do clássico violino de madeira ou instrumentos de sopro tradicionais de metal, seus músicos utilizam canos de PVC, baldes, latas, garrafas PET e outros materiais descartados para criar arranjos musicais inesperados.

O concerto acaba extrapolando o campo das artes e vira uma aula prática de educação ambiental, buscando conscientizar o público - de crianças a adultos - sobre a importância da reciclagem, da economia circular e do consumo consciente, mostrando que o que seria descartado pode ser transformado em cultura e beleza.

SERVIÇO

Apresentação da Orquestra de Sucata

Quando: 4 de agosto, às 19h30

Onde: Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo - Avenida Domingos Ferreira, 258, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Inscrições através de formulário aqui

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