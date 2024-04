A- A+

erudito Orquestra do Instituto Artes Sol Maior realiza concerto neste sábado (13), em Jaboatão Projeto "Sinfonia uma homenagem à vida" terá duas apresentações: em Pernambuco e no Paraná

Com mais de duas décadas em atividade, o Instituto Artes Sol Maior, sediado em Jaboatão dos Guararapes, prepara a sua orquestra para apresentar o projeto “Sinfonia uma homenagem à vida”, que terá apresentações gratuitas, em Pernambuco e no Paraná.

Sob a regência do maestro Ricardo Diniz, o primeiro concerto será neste sábado (13), às 18h, no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Para o projeto, o instituto trabalha um repertório recheado de música popular e instrumentos eruditos. A orquestra irá executar clássicos como “Bachianas nº 4”, “Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga, e “O Guarani”, de Carlos Gomes, além de frevos clássicos.

Além do concerto-aula deste sábado (13), o grupo tem outra data na agenda do projeto: 3 de maio, às 20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho, na cidade de Cascavel, no Paraná. Na ocasião, contará com a participação especial do maestro espanhol José Enrique Martinez Esteve e da Orquestra Câmara.Os espetáculos serão transmitidos ao vivo.

“Sinfonia uma homenagem à vida” tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, através do Ministério da Cultura (MinC).

SERVIÇO

“Sinfonia uma homenagem à vida”, com orquestra do Instituto Artes Sol Maior

Quando: Sábado (13), às 18h

Onde: Parque Histórico Nacional dos Guararapes | Ladeira Montes dos Guararapes - Jaboatão dos Guararapes/PE

Acesso: gratuito

